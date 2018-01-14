Robotlar etrafımızda yaşayabilecek düzeye geldi!

Robot teknolojisindeki gelişmeler sürerken en son gelişmeler ürkütücü boyutlara geldi. Artık robotlar platform oyunlarını oynayabiliyor, masa tenisi maçı yapabiliyor, ev işleri yapabiliyor hatta kolayca motosiklete binebiliyor...

Las Vegas'ta yapılan Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) sergilenen robotlar artık birbirinden farklı görevlerin üstesinden gelebiliyor. Kelime oyunu oynayabilen robotlar, üretilen yazılım sayesinde diğer oyuncunun kullandığı küplerin yerlerini, harfleri ve kelimeleri birbirinden ayırt edebiliyor.

Motosiklete binen robot da en ilgi çeken robotlardan. Motosiklet üzerinde hiçbir değişiklik yapmaya gerek kalmadan motosikleti kolayca kullanabilen bu robot aşırı hız yapabiliyor. Mühendislerin şimdiki amacı insanlarla yarışan bir robot geliştirmek.

Üç farklı kamera kullanarak oyuncuyu takip edebilen robot ise masa tenisi alanında başarılı bir performans sergiliyor. Topun hareketini bir saniyede 80 kez tespit edebiliyor. Yapay zekası sayesinde rakibini ölçüyor ve ona göre maç performasnını ayarlıyor.

Bu robot ise Jetgillerdeki Rozi’de farksız. Tüm ev işlerinde size yardım edebiliyor ve insanları tanıyıp onların davranışına göre hareket edebiliyor.