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12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:27

Robot Sandalye Ayakta Çalışanlara Deva Olacak

Robot Sandalye Ayakta Çalışanlara Deva Olacak
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Robot Sandalye Ayakta Çalışanlara Deva Olacak
Devamlı hareket eden fabrika işçileri düşünülerek tasarlanmış cihaz sayesinde, ayaktayken artık oturma konforu yaşanacak. Teknolojinin her alana girdiğini gösteren bu cihaz yakında adından söz ettirecek gibi görünüyor...

İsveçli tasarım firması Studio Sapetti, kullanıcısının istediği herhangi yerde bir sandalye olmadan oturmasını sağlayan bir cihaz üretmiş. Cihazı kullanan kişi hem hareketlerini kısıtlamadan dolaşabiliyor, hem de ihtiyaç olduğu anda cihazı önceden ayarlı bir şekle sokup oturur pozisyona geçebiliyor. Bu cihaz, son yıllarda örneğini sıkça görmeye başladığımız, insan gücünü destekleyen ve hatta artıtran ‘exo-skeleton' (dış iskelet) ürünlerine yeni bir örnek.

Akrep zehirini çıkartmak için bile özel bir robot var
 Bu tür ürünler sağlık sektöründe, rehabilitasyonda, yürüme zorluğu çeklenlerde de uygulanabiliyor. İş hayatında ise, fabrikalarda devamlı ayakta kalmak zorunda olan çalışanlara destek olması amaçlanmış. Mesela araba üretim hatlarında bazen oturarak çalışmak, aracın belli yerlerine ulaşmak için daha mantıklı. Ama seri üretim hattında etrafta devamlı bir sandalye bulunduramazsınız. Bu sandalyeyi ise bir tuşa basarak oturma konumuna getirebiliyorsunuz.



İki senelik tasarım aşaması sonucunda, cihaz ağır yükleri bile kaldırabilecek özel bir plastik alaşımından imal edilmiş. Firma bu süre boyunca özellikle Audi, BMW, Seat, Skoda ve Daimler gibi otomotiv devlerinin fabrikalarında çalışmış. Bu fabrikalardaki işçilerin çalışma koşullarını gözlemleyen firma, robot sandalye için en en uygun oturma konfigürasyonlarını üretmeyi başarmış. Kişiye göre özelleştirilebilen bu cihaz ‘Noonee' markası altında piyasaya sürülecek.


 


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