FLAŞ HABER

Kayıp Aranıyor!

Bilim & Teknoloji:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Aralık 2016 Çarşamba 17:40

Resimlerin İçine Saklanan Virüslere Dikkat!

Resimlerin İçine Saklanan Virüslere Dikkat!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Resimlerin İçine Saklanan Virüslere Dikkat!
Son dönemde ortaya çıkan resimlerin içerisine yerleştirilmiş virüsler, bilgisayarları tehdit ediyor. Peki, bu virüs bulaştığında neler yapabiliyor?

Araştırmacılar, çeşitli saygın haber sitelerinde yer alan reklamlar yoluyla bulaşan yeni bir istismar saldırısını tespit etti. “Stegano Exploit Kit” olarak tanımlanan söz konusu zararlı yazılım setinde saldırganlar, kötü amaçlı yazılımlarını sitelerin reklamlarında kullanılan resimlerin piksellerine yerleştiriyor.

‘Zehirli piksel’ içeren reklamlar, kurbanların bilgisayarlarına uzaktan zararlı yazılımlar yükleyebilmek amacıyla kullanılıyor. Üstelik kurbanın, virüsün saklandığı reklam içeriğini tıklamasına bile gerek kalmıyor. Bu tür banner içeren bir web sitesini ziyaret etmek yeterli. Eğer Internet Explorer kullanılıyor ve bilgisayarda güncel olmayan bir Flash Player sürümü çalışıyorsa, makine bu açık sayesinde otomatik olarak ele geçiriliyor.

"Stegano" ismi, saldırganların zararlı kodların bir bölümünü reklamların piksellerinde gizlemek için kullandığı bir teknik olan Steganografiyi ifade ediyor. Özellikle her pikselin şeffaflığını kontrol eden parametrelere gizlerler. Bu, resmin renk tonunda yalnızca ufak değişiklikler yapar, değişiklikleri çıplak gözle görünmez kılar ve potansiyel mağdur farkına varamaz.

Sistem yamalarının düzenli olarak yapılması, uygulamaların güncel tutulması ve güvenilir bir internet güvenlik çözümü, bu tür saldırıların engellenmesine yardımcı olan en güçlü önlemlerdir.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apple'ın Başı Airpods İle Dertte Apple'ın Başı Airpods İle Dertte
iPhone'u Çökerten Mesaj Yine Ortaya Çıktı! iPhone'u Çökerten Mesaj Yine Ortaya Çıktı!
6 YAŞINDA APPLE'IN EN ÇOK GÜVENDİĞİ ÖZELLİĞİNİ KIRDI ! 6 YAŞINDA APPLE'IN EN ÇOK GÜVENDİĞİ ÖZELLİĞİNİ...
7000 mAh’lık Canavar Telefon Satışta 7000 mAh’lık Canavar Telefon Satışta
Note 7'yi Öldürecek Note 7'yi Öldürecek
LG G6 İşte Böyle Olacak! LG G6 İşte Böyle Olacak!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Apple'ın Başı Airpods İle Dertte

Haberi Oku