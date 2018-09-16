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'Powerbank' sayısı telefonu geçti

Akıllı telefonların en önemli problemi olan şarj sorunu, vatandaşların taşınabilir şarj aletlerine olan ilgisini artırıyor.

'Powerbank' sayısı telefonu geçti

Akıllı telefonların en önemli problemi olan şarj sorunu, vatandaşların taşınabilir şarj aletlerine olan ilgisini artırıyor.

16 Eylül 2018 Pazar 16:26
'Powerbank' sayısı telefonu geçti

Akıllı cep telefonlarının en büyük problemlerinden olan telefon şarjının çabuk tükenmesi, vatandaşları powerbank kullanmaya itiyor. Harici batarya olarak kullanılan ürünler 7’den 70’e tüm vatandaşlardan ilgi görüyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2017 yılında ithal edilen powerbank sayısı ithal edilen telefon sayısını geçti.

Vatandaşlar telefon bataryalarının güç düşüklüğünden şikayetçi olurken, yetkililer ise cüzdan şeklinde bile üretilebilen powerbankların kalitesi konusunda vatandaşları uyarıyor. 

Powerbank kullanımının artması hakkında açıklamalarda bulunan işletmeci Hasan Salih Altsoy, ürünün daha çok gençler tarafından talep edildiğini aktardı. Powerbankların anahtarlık ve cüzdan şeklinde bile üretildiğine değinen Altsoy, “Powerbank taşınabilir şarj aleti anlamına geliyor. Teknolojik ürünler şu an çok fazla şarja dayalı olduğu ve insanlara bu yetmediği için bir nevi yedek batarya olarak da düşünebiliriz bunu. Zaten günümüzde teknoloji çok önemli bir yerde. Evden çıkarken anahtar, cüzdan düşünüldüğü gibi artık powerbank de düşünülüyor. Powerbank o kadar önemli bir hal almaya başladı ki hayatımızda anahtarlık şeklinde, cüzdan şeklinde powerbanklar üretilmeye başlandı ve bunların satışları devam ediyor hala. Çok yoğun talep var. Özellikle genç nesilde daha fazla. Aşırı internet ve telefon kullanımı olduğu için bataryaların güçleri yetmiyor artık. O yüzden powerbanklara çok yoğun ilgi var bu sıralar” ifadelerini kullandı.

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