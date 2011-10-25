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PlayStation 3'ü hack'lediler

Hacker'ların yolgeçen hanına dönen PS3, bir kez daha işte böyle hacklendi

PlayStation 3'ü hack'lediler

Hacker'ların yolgeçen hanına dönen PS3, bir kez daha işte böyle hacklendi

25 Ekim 2011 Salı 12:35
PlayStation 3'ü hack'lediler
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Hacker'ların yolgeçen hanına dönen PS3, bir kez daha işte böyle hacklendi.

Yeni bir Jailbreak cihazının piyasaya çıkmak üzere olduğu haberleri etrafta dolaşmaya başlayınca Sony'in başı yeniden ağrımaya başladı. Eurogamer'ın blog'unda yer alan habere göre Endonezya'da ortaya çıkan ve konsolun güvenlik mekanizmasını devre dışı bırakan yeni bir JailBreak cihazıyla birlikte korsan salgını tekrar Sony'i teslim alabilir.

JailBreak2, ya da bir diğer adıyla JB2'yi kullanacak kişiler PSN'e bağlanmaktan men edilebilirler fakat Firmware 3.60'tan önce yayınlanmış oyunları doğrudan sabit disklerinden, daha sonra çıkmış oyunları ise Blu-ray kopyalarıyla oynatabilecekler. Donanım alanında bunlar yaşanırken yazılım alanında da çalışan Hacker'ların son marifeti, Firmware 3.66 için şifrelenmiş God of War: Chains of Olympus dahil yirmiden fazla PSN oyununu kırıp piyasaya sürmek oldu.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre Firmware 3.72 sürümüne ait şifreleme anahtarları dahi ele geçirilmiş durumda.

Son Güncelleme: 25.10.2011 12:35
Anahtar Kelimeler:
PlaystationSonyHackerJailbreak
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