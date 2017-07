PES 2018 Ne Zaman Çıkacak?



Pro Evolution Soccer, FIFA tarafından domine edilen pazardaki payını artırmak istiyor. PES 2018'le bunu başarabilecekler mi şüpheli ama iyiye gidiş olduğu kesin.Bir süredir FIFA'nın çok arkasında kalan PES'in 2018 oyunu, şu ana dek eleştirmenlerden geçerli not aldı. Özellikle gerçeğe yakın grafikler, oyuncuların ilgisini çekeceğe benziyor.Peki PES 2018 ne zaman çıkacak? Oyun ne kadar olacak? Bu soruların yanıtını bu yazıda bulabilirsiniz.PES 2018, ABD'de 12 Eylül 2017'de, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Avrupa ve Asya ülkelerinde ise 14 Eylül'de oyuncuların beğenisine sunulacak.Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da FIFA'dan önce çıkacak olan PES böylelikle rakibinin önüne geçmeyi planlıyor. FIFA 18, 29 Eylül'de çıkacak.Pro Evolution Soccer 2018PES 2018'in standart edisyonu şu an PS Store'da 179 TL'den ön sipariş edilebiliyor.PES, Xbox ve Steam'de ise Play Station'a nazaran biraz daha pahalı. Standart edisyonun Xbox ve PC'deki ön sipariş fiyatları 199 TL.Oyun için özel bir Barcelona Edisyonu da olacak. Bu edisyonun ön sipariş fiyatı PlayStation için 209 TL. Xbox ve PC için ise 249 TL.Pro Evolution Soccer 2018PES 2018'i PS4, Xbox One, PC, PS3 ve Xbox 360'da oynayabileceksiniz.Konami bu yıl PC kullanıcılarına, yaşayacakları oyun deneyiminin PS4 ve Xbox One'dan geri kalmayacağı sözünü verdi. Bilgisayarda oyun oynamaya meraklı isimler için iyi bir haber.Nintendo SwitchPES 2018, yeni oyun konsolu Nintendo Switch'te olmayacak.Bu noktada FIFA, PES'e üstün gelecek. EA Sports, oyunu Nintendo'nun konsolunda da çıkarıyor.Oyunu biraz daha uygun bir fiyata almak için şmididen sipariş edebilirsiniz. Standart Edisyon ve Barcelona Edisyonu'nu şimdiden PS Store, Xbox Store ve Steam'den alabilirsiniz.Aşağıdaki linkler aracılığıyla satın alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.Pro Evolution Soccer 2018Barcelona ile sponsorluk anlaşması bulunan Konami, bu oyunun kapağında Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, Andres Iniesta ve Rafinha'yı kullandı.Geçen yıl da MSN'in yanı sıra Ivan Rakitic ve Gerard Pique'ye yer vermişlerdi. Bu yıl FIFA'nın kapağında Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'nun olduğu düşünülürse, iki oyun arasındaki rekabet daha da artmış olacak.Pro Evolution Soccer 2018PES'le ilgili en önemli şikayet lig sayısının az olması ve bazı liglerin lisanslarının alınamıyor olması. Manchester United'ı Man Red ismiyle görmek kimsenin hoşuna gitmiyor.Sorunlar yine devam. İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa ligleri oyunda olacak ama bu liglerdeki her takımın lisansı olmayacak. Bazı liglerin ise lisansı yok ama içlerinde bazı takımları oyunda görebileceksiniz.Türkiye ligi oyunda hâlâ yok. Tabii bir son dakika gelişmesi olmazsa...Ayrıca, Konami'nin Barcelona'yla yaptığı özel anlaşma gereği, Camp Nou bu yıl sadece PES'te olacak. FIFA'da böyle bir stadı göremeyeceksiniz.Pro Evolution Soccer 2018Konami, Temmuz ayının son 11 gününde beta sürümü oyuncuların beğenisine sunacak.PS4 ve Xbox One oyuncuları böylece bire bir ve üçe üç onine modlarla oyunu erken tatma şansına erişecekler.PlayStation VRPES 2018'de sanal gerçeklik (VR) modu olacağına dair bir gelişme henüz yok.Bu modu, bir futbol oyununda ilk EA Sports ile görmemiz daha olası görünüyor.