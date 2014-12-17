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PES 2015'e Beşiktaş Ekleniyor!

Oyun dünyasının sevilen futbol yapımlarından Pro Evolution Soccer 2015'e gelecek olan yeni güncelleme ile birlikte ülkemizin başarılı takımlarından Beşiktaş, oyuna eklenecek.

PES 2015'e Beşiktaş Ekleniyor!

Oyun dünyasının sevilen futbol yapımlarından Pro Evolution Soccer 2015'e gelecek olan yeni güncelleme ile birlikte ülkemizin başarılı takımlarından Beşiktaş, oyuna eklenecek.

17 Aralık 2014 Çarşamba 12:59
PES 2015'e Beşiktaş Ekleniyor!
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PES 2014 ile birlikte büyük bir hayal kırıklığı yaratan Pro Evolution Soccer serisi, kuşkusuz bu yıl ki oyunuyla, oyunculara kendini affettirebilmesi için büyük yeniliklerle oyun dünyasına adım atması bekleniyordu. Nitekim öyle de oldu.

Her ne kadar PES 2013'deki başarısını tekrarlayamasa da PES 2014'teki birçok hatasından ve eksiğinden yoksun olarak futbol oyuncularının beğenisine sunuldu. Bu yıl da FIFA 'nın gerisinde kalmaktan kendini alıkoyamayacak gibi gözüken yapım, yine de oyunculara en iyi oyun deneyimini yaşatmak istiyor.

Güncelleme bugün gelecek

Bugün PES 2015'e gelecek olan Data Pack 2 güncellemesiyle birlikte oyuncular daha güncel ve geniş bir futbol evrenine sahip olacak.

Konami tarafından yapılan açıklamaya göre Data Pack 2 güncellemesi 4 yeni takımı, 73 yeni oyuncuyu, 4 yeni stadyumu ve birçok myclub etkinliklerini barındıracak. Oyuna eklenecek yeni takımlar ise bu yıl form grafiği oldukça üst seviyede olan başarılı temsilcimiz Beşiktaş, FC Basel 1893, FC Bate Borisov ve NK Boribor olarak açıklandı.

Yeni gelecek olan stadyumlar Estádio do Morumbi, Saitama Stadium, El Monumental ve Estádio Mineirão olarak belirlenirken, bu yenilikleri barındıracak olan Data Pack 2 güncellemesi bugün çıkışını yapacak. 
Son Güncelleme: 17.12.2014 13:01
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