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PC devinden sert karar

Dünyanın en büyük PC üreticilerinden biri, aldığı radikal kararla bazılarınızı çok üzecek

PC devinden sert karar

Dünyanın en büyük PC üreticilerinden biri, aldığı radikal kararla bazılarınızı çok üzecek

10 Aralık 2011 Cumartesi 21:52
PC devinden sert karar
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Intel'in Ultrabook'larının yakında piyasa çıkacak olması ve yüksek bir fiyattan satılacak olması, uzun zamandan beri kar edemeyen Acer için umut kapısı oldu.

Tayvanlı üretici son iki çeyrektir zarar açıklıyordu. Zira firmanın esnek olmayan tedarik zincirinden dolayı bazı parçaların teminatı mümkün olmamış ve ürünler de sekteye uğramıştı. Mart ayında Gianfranco Lanci'nin yerine gelen CEO JT Wang'ın bu gidişata son verme kararı almış olduğu söyleniyor.

Yeni plana göre firma 180 derece dönerek artık uygun fiyatlı ürünler üretmeye bir son verecek ve yüksek kar marjı olan üst seviye ürünlere yönelecek.

Küresel PC pazarı 2011'de çok az büyüme gösterdi ve üreticiler bütün umutlarını Intel'in yeni Ultrabook konseptine bağladılar. Fiyatı pahalı olacak olan ürünler Acer için de bir umut kapısı. Firma bu bağlamda yüksek fiyatlı bu ürünleri satarak kar etmek istiyor.

Öte yandan kullanıcıların yüksek fiyatlarından dolayı Ultrabook'ları sık sık Macbook Air ile karşılaştırılacağı söyleniyor. Hangi ürünün tercih edileceğini ise zaman gösterecek.

Son Güncelleme: 10.12.2011 21:52
Anahtar Kelimeler:
PcIntelUltrabookMacbook
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