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Otalık Sahtecilere Kaldı

Türkiye'ye taklit cep telefonları çin'den geliyyor

Otalık Sahtecilere Kaldı

Türkiye'ye taklit cep telefonları çin'den geliyyor

06 Kasım 2011 Pazar 14:06
Otalık Sahtecilere Kaldı
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Türkiye 'de Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yapılan artışla maktu vergi tutarının telefon başına 100 liraya ulaşmasıyla birlikte en ucuz cep telefonunun 200 250 TL’ye çıkması, ‘taklit ve klonlanmış’ cep telefonu pazarını büyüttü. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde sahte ve yurda kaçak olarak girmiş cep telefonlarının sayısı artarken, uzmanlar fiyatı maktu verginin bile altında yani 50-60 liraya kadar inen bu ürünleri alan aboneleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Abonelerin, mağdur olmaması için satın almadan önce cep telefonunun, IMEI olarak bilinen ‘Elektronik Kimlik Bilgisi’ numarasını, ‘yıldız, kare, 06, kare’ tuşlarına basarak sorgulaması büyük önem taşıyor.

TAKLİTLER ÇİN’DEN GELİYOR
Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tüketici Hakları ve Sektörel Araştırmalar Derneği (TEDER) Başkanı Serhat Özeren, HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada, ÖTV artışıyla birlikte cep telefonu fiyatlarının da yükseldiğini söyledi. Ürün fiyatlarındaki artışın, vatandaşın bir bölümünü daha ucuz telefonlara yönelttiğini belirten Serhat Özeren, bunun da ‘taklit ve klonlanmış’ cep telefonu pazarına yaradığını dile getirdi. Özeren, bu konuda piyasadan ciddi sinyaller geldiğini belirterek, “Zamdan dolayı özellikle düşük fiyatlı kaçak ve taklit ürünlerde artış gözleniyor. Düşük fiyatlı ürünlerde, vergi oranı yüksek olduğu için daha büyük kazançlar söz konusu” dedi. Özeren, taklit telefonların büyük bölümünün Çin’den geldiğini belirterek, “Bu tür telefonlar daha çok Türkiye’nin Doğu’sundan, sınır bölgelerinden yurda giriyor ve piyasaya satışa sunuluyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘ASIL ETKİ 15 KASIM’DAN SONRA OLACAK’
Vergideki artışın henüz fiyatlara yansıtılmadığını belirten bir diğer sektör temsilcisi ise cep telefonu markalarının zamdan önce stoklarına girmiş olan ürünlerin satışlarıyla son bir ayı geçirdiğine dikkat çekti. Aynı isim, “Ancak 15 Kasım’dan sonra birçok üreticinin Türkiye’deki perakende satış fiyatlarında artışları hep birlikte görebiliriz” dedi.


'TÜKETİCİ GARANTİLİ SANIYOR’
Cep telefonlarına yönelik olarak geçen ayın ortasında yapılan ÖTV ve maktu vergi artışlarının, önceki yıllarda olduğu gibi kaçak yollardan Türkiye’ye giren cep telefonu sayısının artırdığını altını çizen sektördeki bir oyuncunun üst düzey yetkilisi ise son 3 haftalık süreçte özellikle Güneydoğu Bölgesi’nde kaçak cep telefonu satışlarının arttığına dikkat çekti. Yetkili, “Bu yolla gelen cep telefonlarının hiçbir garantisi yok. Tüketici, ürünü orijinal olmasına karşın, resmi distribütörü ile gelmeyen cihazlarda herhangi bir hak iddia edemiyor. Bu yüzden tüketici kaçak ürünlere karşı çok dikkatli olmalı” diye konuştu.

IMEI NUMARASI NEDİR?
Elektronik Kimlik Bilgisi IMEI, cep telefonunun bir çeşit kimlik numarasıdır. Üretici, her telefon için ayrı numara tahsis eder. IMEI numarası, telefonun orijinal olup olmadığını gösterir.

ABONELER NE YAPMALI?
Satın almadan önce cep telefonunun, IMEI numarasını sorgulamak gerekiyor. Telefonda, ‘yıldız, kare, 06, kare’ tuşlarına basacaksınız. Ekranda beliren numara ile pilin altında ve telefon kutusunun üzerinde bulunan numaralar eşleşmeli.

Son Güncelleme: 06.11.2011 14:06
Anahtar Kelimeler:
VergiTelefonSahteFiyatCep
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