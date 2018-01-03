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Ölmeyen Kasa Yeniden Doğuyor!

Ölmeyen Kasa Yeniden Doğuyor!

03 Ocak 2018 Çarşamba 21:52
Ölmeyen Kasa Yeniden Doğuyor!
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Ölmeyen kasa yeniden doğuyor! Apple’dan yeni iPhone SE geliyor…

iPhone 5 ile beraber piyasaya çıkan, 5S ve SE modellerinde de kullanılan efsane iPhone kasası iPhone SE2 ile yeniden doğuyor. Boyuna göre güçlü sistemiyle dikkat çeken iPhone SE'nin yeni modeli nasıl olacak?

Yüksek şarj kapasitesi ve güçlü performansıyla ufak telefon sevenler için vazgeçilmez olan iPhone SE’nin yeni modeli geliyor. Tayvan merkezli market araştırma şirketi TrendForce‘a göre Apple iPhone SE 2, 2018 içerisinde çok büyük ihtimal ortaya çıkacak ve satışa sunulacak.

ETKİNLİK YAPILMADAN SATIŞA ÇIKABİLİR

Telefonu etkinlik haricinde lanse etme ihtimali de bulunan Apple, ufak modeli Tayvanlı üretici Wistron üzerinden Hindistanda yer alan fabrikada üretmeye hazırlanıyor. Beklentilere göre yeni iPhone SE gücünü A10 Fusion işlemciden alacak, 2GB RAM ve 32 GB depolama sistemiyle gelmesi beklenen yeni iPhone SE’nin 1,700 mAh gücünde bataryaya sahip olması bekleniyor.

iPHONE SE HALA KUVVETİNİ KORUYOR

iPhone SE ufak boyuna rağmen hala güncelliğini sürdürüyor. A9 işlemcisiyle iOS 11 işletim sisteminin altında fazlasıyla iyi şekilde kalkabiliyor. Halen herhangi bir yavaşlama sorunu bulunmayan SE, 4 inç ekranında 1136×640 piksel çözünürlük sunuyor. M9 yardımcı işlemcisine sahip telefon, 4K çözünürlükte saniyede 30 kare video çekebiliyor.

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