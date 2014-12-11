O Dünyanın En Küçük Helikopteri

Uçan drone araçlarda yeni bir rekor kırıldı gibi gözüküyor.



5 santimlik boyu ve ucuz fiyatı ile NanoDrone harika bir hediyelik olabilir. Uçan drone araçları piyayasa ilk çıktıklarından beri çok yol katetti. Genelde dört veya daha fazla pervaneye sahipminik helikopterler olan bu araçlar, uzaktan kumanda ile yönetiliyor. Çeşitleri de çok; Zano gibi selfie çekmek için minik modellerden, DJI Inspire gibi yüksek fiyatlı profesyonel HD video çekim yapabilen ürünlere kadar boy boy dronevar.







Ama bir firma var ki, elinizden bile küçük olan NanoDrone modeli ile dünyanın en küçük drone helikopterini ürettiğini söylüyor. MorrisonInnovations isimli firma, minicik bir gövdeye batarya, kumanda sistemi ve dört motor takmayı başarmış. NanoDrone elinizden havalanıyor, tek şarjla 45 metre mesafeye kadar 7 dakika boyunca uçabiliyor ve içindeki 6 yönlü jiroskop ile tahmin edebileceğinizden çok daha dengeli.





2 inç (yaklaşık 5 santim) boyu ile NanoDrone elinize sığdığı gibi, 32.95 dolar’lık fiyatı ile cüzdanınıza da sığacak. Dört renkte satın alabileceğiniz NanoDrone için firmanın web sitesine gitmeniz yeterli. Her ne kadar daha çok kedi oynatmaya yarayacak gibi gözükse de, çocuklarınıza ve size keyifli anlar yaşatacağı kesin.