O BURÇTAKİLER DİKKAT! 10 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK!

18 Aralık günü öğlene doğru Yay burcunda ortalama 10 gün etkili olan Satürnyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay'da ACULEUS sabit yıldızı güçlü bir şekilde kendini hissettirecektir. Bu Yeni Ay süresince hem burçlar hem Dünya üzerinde ne gibi etkileri olabilir? İşte yanıtı.

Merhaba Arkadaşlar,

18 Aralık günü öğlene doğru Yay burcunun 26. derecesinde Satürnyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’da ACULEUS sabit yıldızı güçlü bir şekilde kendini hissettirecektir. Yeni Ay ortalama 10 gün kadar etkili olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu Yeni Ay süresince hem bizler hem Dünya hem de Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olabilir, buna göz atalım.

Yeni Ay zamanı elimizdeki işleri büyütmek, genişletmek için daha azimli ve hırslı olabiliriz. Yeni şeyler keşfetmeye, yeni mekanlar tanımaya, yeni insanlarla tanışmaya daha hevesli oluruz. Her türlü yeniliklere, yeni deneyimlere açık olabileceğimiz bir zamandır. Yine bu dönem hayatımızdaki önemli konuları önce daha karmaşık hale getirip sonra çözmeye eğilimli olabiliriz. Başımıza gelen olayları ve konuları abartmaya, olduğundan daha büyük ve daha etkili göstermeye, anlatmaya da eğilimli oluruz. Bu dönem başımıza gelen olaylara iyimser, daha umut dolu, bardağın dolu tarafını görecek şekilde değerlendirmede daha başarılı oluruz. Bu Yeni Ay zamanı riskler almaya, gözü kapalı bir şekilde olaylara atlamaya, cesur davranmaya daha yatkın oluruz. Bu dönem spora başlamak, spor konusunda profesyonel destek almak için idealdir. Öyle gidip dört tane baklava dilimi yapmaktan bahsetmiyorum spor derken, adam gibi spor yapmaktan bahsediyorum. Mesela atıcılık, ata binme, tempolu yürüyüşler, jimnastik..vb. İnandığımız tüm değerler, değer yargılarını tek tek sorgulayabiliriz.

Bu Yeni Ay zamanı küçük şeylerden çok rahat bir şekilde mutlu olabiliriz. Optimist olmakta bir dünya markası olabilirsiniz. Yeni Ay zamanı detaylar çok boğucu ve sıkıcı gelir. Bu yüzden detay gerektiren işlerde başarı kazanmak biraz zordur. Çocuk gibi her şeye çok kolay bir şekilde inanabilir, çabuk kandırılabiliriz, dikkatli olun. Bu dönem vereceğiniz sözlere de dikkat edin. Sadece tutabileceğiniz sözler verin ve alın. Yeni felsefeler, dinsel konular, farklı hayat görüşleri, farklı inançların olduğu ortamlara ve konulara çok rahat bir şekilde çekilebiliriz. İnançlar ve fikirler için yapılan mücadele daha agresif ve sert olabilir, mücadelelerden pek kaçınmayız. Bu dönem hayır deme mekanizmamız çok iyi çalışmayabilir, buna dikkat etmek gerekir. Her gelen teklife evet demeyin, biraz seçici olun. Her plana dahil olmaya çalışırken plansız programsız kalmayın ortalarda. Bu dönem patavatsızlıklara dikkat! Kaş yapayım derken göz çıkarmayın arkadaşlar.

Yay burcu ideoloji, din ve kültürel kimliklerle ilgilidir. Milliyetçilik ve vatanseverlik konuları ile kültürel kimliklerin karmaşasının en yoğun yaşanabileceği dönemdir. Bu dönem bu konunun başlıkları çok daha sert bir şekilde vurgulanabilir. Keza gümrükle ilgili sıkıntılar, gümrükle ilgili protokollerde problemler meydana gelebilir. Mesela bu dönemde beklediğiniz ürünler gümrükte takılabilir. Tam da bu Yeni Ay döneminde kendinize bir seyahat planı organize edebilir ya da pasaport ve vize işlemlerine zaman ayırabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işlerle daha çok haşır neşir olabilirsiniz. Yay burcu bunların yanı sıra din, dini ibadet yerleri, imamlar, kiliseler, papazlar, dini düşünceler, üniversite seviyesinde eğitim yerleri, yüksek eğitimi, yayıncılık, uzak mesafeler ile iletişimimizi sağlayan aygıtlar, kanunlar, kanun koyucular, kanun adamları, mahkemeler, uluslararası sorunlar, yargı, ithalat, ihracat, politika, medya, yazarlar, profesörler gibi konular da Yay burcunun sembolize ettiği konular arasında yer almaktadır. Bu konularda zorlayıcı gelişmelerin olabileceğini düşünmemiz gereklidir.

SATÜRN GÜÇLÜ ŞEKİLDE ETKİ EDECEK

Yeni Ay zamanı Satürn güçlü bir şekilde etkisini gösterecektir. Satürn’ün olduğu alanlarda kısıtlanma, sorumlulukların artması, kendimize çeki düzen vermemiz gereken bir takım konuların hayatımızda gündeme geleceğine işaret eder. Bu hafta boyunca iletişim dilimiz ne kadar katı ve sert olursa bizim zararımıza olur. Hayat bizi katı ve sert bir takım kararlar almak zorunda bırakabilir. Kariyer, eğitim, seyahatler, yayıncılık, iletişim konularında kendimizi çok konforlu, rahat hissetmeyebiliriz. Bu alanlarda bazı engelleri, sorunları aşmamız gerekebilir. Seyahatler organize ederken veya seyahat esnasında pürüzlerle karşılaşabiliriz. Eğitim alıyorsak, eğitmenlerle çatışmalara girmemeye özen gösterin. Kullandığınız iletişim gereçleri bozulabilir, kaybolabilir veya çalınabilir. Bilgilerinizin kaybolmaması için tüm datalarınızı yedeklemenizde fayda var. Bu dönem aslında tam bir taraftar ruhunu temsil eder. Bir konuyla ilgilenirken adeta ruhunu ortaya koymak, fanatikçe davranmak gibidir. Spor camiasında üzücü kayıplar, büyük sorunlar, problemler oluşabilir.

Tabii Satürn olduğu için işin içinde bu bize sorumluluklarımızı da hatırlatır cinsten olacaktır. Üniversite, yüksek öğrenim, akademik yerlerde can sıkıcı gelişmeler meydana gelebilir. Bu eğitim sistemi ile ilgili bir skandal olabilir, üniversite düzeyinde bir eğitim yeri ile ilgili özel bir konu olabilir. Kendinizi hukuksal anlamda haksız düşürecek her türlü hareketten uzak tutun. Bu yerleşim hukuksal konulardan zarar görmeye işaret edebilir. Uluslararası alanda ülkelerin birbirleri ile anlaşması oldukça zor görünüyor. Belki mülteci krizinden ya da başka bir sebepten uluslararası diplomatik ilişkiler zarar görebilir. Din ve ibadet yerlerine ilişkin sorunlar, problemler, kazalar oluşabilir. Uluslararası seyahat, hava yolu şirketleri ile ilgili stresli durumlar oluşabilir. Kazalar, güvenlik ihlalleri, teknik sorunlar… Ve tabii ki Yay’ın sembolize ettiği yayıncılık, medya, basın ve yayın özgürlüğü, sosyal medya, medya kısıtlamaları oluşabilir. Stres yaratacak durumlar söz konusu olabilir.

Yeni Ay zamanı ACULEUS sabit yıldızı etkin olacak. Bu yıldız genel olarak göz kusurları, göz problemleri, görme ile ilgili sıkıntılı durumlara işaret eder. Yeni Ay haftasında özellikle gözlerinize dikkat etmenizde fayda var. Ama bunun yanı sıra gözlerinizle ilgili herhangi bir tedavi için de uygun bir zamanda olduğunuza işaret eder. Bu yıldızın bir diğer etkisi ise kutuplaşma yaratmasıdır. Özellikle hafta boyunca siyasi ortamda kutuplaşmanın giderek artacağına işaret etmekte. Bu kutuplaşmanın neden Yay burcunun işaret ettiği dini, felsefi, spor gibi bir sebepten ötürü olabilir. Bu yıldız ataklar ve saldırılarla da ilişkilidir.