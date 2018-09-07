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Numara engelleme nasıl yapılır? Android, iPhone, Windows telefonlarda numara engelleme…

Akıllı telefonlar sayesinde istenen numaralar engellenerek, istemeyen çağrılar daha başlamadan son buluyor. Numara engelleme işlemi Android, İOS ve Windows cihazlarda işletim farklılığından dolayı mantıken aynı olsa da işlem olarak farklılık gösteriyor. Peki numara engelleme nasıl yapılır? iPhone ve Android telefonlarda numara engelleme ile ilgili merak ettikleriniz…

Numara engelleme nasıl yapılır? Android, iPhone, Windows telefonlarda numara engelleme…

Akıllı telefonlar sayesinde istenen numaralar engellenerek, istemeyen çağrılar daha başlamadan son buluyor. Numara engelleme işlemi Android, İOS ve Windows cihazlarda işletim farklılığından dolayı mantıken aynı olsa da işlem olarak farklılık gösteriyor. Peki numara engelleme nasıl yapılır? iPhone ve Android telefonlarda numara engelleme ile ilgili merak ettikleriniz…

07 Eylül 2018 Cuma 10:27
Numara engelleme nasıl yapılır? Android, iPhone, Windows telefonlarda numara engelleme…

Telefonunuzun markası ne olursa olsun işletim sistemine göre numara engelleme hizmetinden faydalanabilirsiniz. Android, İOS ya da Microsoft Windows işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar üzerinden yapılan engelleme işlemi sonrasında arayan taraf meşgul telefon sesi ile karşılaşıyor. Yeni hat daha bağlanmadan düşüyor. Numara engelleme ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer önemli bilgi de engellenen kişinin çağrılarını engelleme işlemini yaptıktan sonra göremeyeceğinizdir. Yani birini engellediğiniz zaman sizi arayıp aramadığını öğrenemezsiniz. Peki Android, IOS (iPhone) ve Windows işletim sistemine sahip telefonlarda numara engelleme işlemi nasıl yapılır?

ANDROİD NUMARA ENGELLEME

Cihazınızın Telefon kısmını açın.
Çağrı geçmişi simgesine dokunun.
Engellemek istediğiniz numaradan gelen bir çağrıya dokunun.
Engelle/spam bildir’e dokunun.
Engelleme işleminiz tamamlanır

IPHONE NUMARA ENGELLEME

Cihazınızdan Son Aramalar kısmını açın
Engellemek istediğiniz numaranın yanındaki Bilgi simgesine dokunun
En altta Bu Arayanı Engelle kısmını aktif edin
Engelleme işleminiz tamamlanır

MICROSOFT WINDOWS PHONE NUMARA ENGELEME

Cihazınızın Ayarlar kısmını açın.
Arama ve SMS filtreleme kısmına dokunun
Engelli Numaralar bölümünden engellemek istediğiniz numarayı bulun
Engelleme işleminiz tamamlanır

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