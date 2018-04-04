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Nokia 9'un özellikleri belli oldu!

Nokia'nın yeni amiral gemisi Nokia 9'la ilgili yeni bilgiler internete sızdı. Şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı Nokia 9 bakın hangi özelliklerle geliyor?

Nokia 9'un özellikleri belli oldu!

Nokia'nın yeni amiral gemisi Nokia 9'la ilgili yeni bilgiler internete sızdı. Şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı Nokia 9 bakın hangi özelliklerle geliyor?

04 Nisan 2018 Çarşamba 18:35
Nokia 9'un özellikleri belli oldu!
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HMD Global ile birlikte akıllı telefon piyasasına hızlı bir dönüş gerçekleştiren Nokia'nın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre Nokia 9, 18 karat altın detaylara sahip seramik arka yüzeye sahip olacak. Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi kullanılan cihazda 6.01 inç AMOLED ekranın bulunması bekleniyor.

Nokia 9un özellikleri belli oldu

Zeiss yapımı üçlü arka kameraya sahip olması düşünülen cihazın, ön tarafında 21 Megapiksel kamera olması bekleniyor. Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisinden güç alacak cihazın 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Kablosuz şarj desteğinin de bulunması beklenen ürünün, IP68 sertifikasına sahip olacağı tahmin ediliyor. Son olarak Nokia 9'un Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor.

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