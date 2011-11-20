Ne Olacak Bu İphone 4s'in Hali?

Apple Iphone 4 s lerin yapılan arastırmalarda pil sürelerinin erken bittigini onayladı . Bunun önlemi olarak itunes den kullanıcılar icin piyasaya sürülen ios 5.0.1 sürümü ise henüz istenilen cevabı kullanıcılarına vermemiş bulunmaktatır.

Apple konu ile ilgili çok kısa ve öz bir açıklama yaptı "Sorunun devam ettiğinin farkındayız, araştırıyoruz." .iOS 5.0.1 güncellemesinin ardından yapılan açıklamada bu güncelleme ile bazı sorunların giderildiği; ancak birkaç ufak problemin halen devam ettiği dile getiriliyor.