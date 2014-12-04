Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Nasa'nın 'Mars Aracı' Orion Göreve Hazır

İnsanoğlunun Mars'a yolculuğuna yardımcı olabileceği belirtilen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait uzay aracı Orion'un deneme uçuşu bugün yapılacak.

Nasa'nın 'Mars Aracı' Orion Göreve Hazır

İnsanoğlunun Mars'a yolculuğuna yardımcı olabileceği belirtilen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait uzay aracı Orion'un deneme uçuşu bugün yapılacak.

04 Aralık 2014 Perşembe 15:49
Nasa'nın 'Mars Aracı' Orion Göreve Hazır
banner238

  Orion'un TSİ 14.05'te ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nde bir Delta roketiyle fırlatılması planlandı.Bu ilk uçuşta araçta insan olmayacak.
NASA yetkilileri denemenin çok önemli olduğunu söylüyor.Orion için yeni ve çok güçlü bir roketle birlikte geliştirildi. Bu roketin 2017 veya 2018'de kullanılması planlanıyor.
  Hedef 30 yıl içinde Mars'a gitmek.Bugünkü fırlatma için ise dünyadaki mevcut en güçlü fırlatma roketi olan Delta 4 kullanılacak.

  Orion denemede 6000 kilometre yol alacak.Uzay aracı fırlatılmasından yaklaşık 4,5 saat sonra Pasifik Okyanusu'na inecek.Bugünkü testin kilit bölümü, Orion'un ısı kalkanının dünyaya yeniden girişte 2200 derece ısıya karşı koyup koyamayacağı olacak.NASA, 2020'ye kadar Orion'un içinde astronotlarla kullanılmasını planlıyor.2030'larda ise Orion'un Mars'a gitmek için kullanılması planlanıyor.

Son Güncelleme: 04.12.2014 15:52
Anahtar Kelimeler:
Www.kibrismanset.com/Kuzey Kıbrıs Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs GazeteleriDoğru Tarafsız HaberKıbrıs ManşetNasanın Mars Aracı Orion Göreve Hazır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim