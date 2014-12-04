Nasa'nın 'Mars Aracı' Orion Göreve Hazır

Orion'un TSİ 14.05'te ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nde bir Delta roketiyle fırlatılması planlandı.Bu ilk uçuşta araçta insan olmayacak.

NASA yetkilileri denemenin çok önemli olduğunu söylüyor.Orion için yeni ve çok güçlü bir roketle birlikte geliştirildi. Bu roketin 2017 veya 2018'de kullanılması planlanıyor.

Hedef 30 yıl içinde Mars'a gitmek.Bugünkü fırlatma için ise dünyadaki mevcut en güçlü fırlatma roketi olan Delta 4 kullanılacak.



Orion denemede 6000 kilometre yol alacak.Uzay aracı fırlatılmasından yaklaşık 4,5 saat sonra Pasifik Okyanusu'na inecek.Bugünkü testin kilit bölümü, Orion'un ısı kalkanının dünyaya yeniden girişte 2200 derece ısıya karşı koyup koyamayacağı olacak.NASA, 2020'ye kadar Orion'un içinde astronotlarla kullanılmasını planlıyor.2030'larda ise Orion'un Mars'a gitmek için kullanılması planlanıyor.