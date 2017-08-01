Bilim & Teknoloji:
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01 Ağustos 2017 Salı 15:16

NASA’nın Eski Mühendisi: ‘Uzaylılar Satürn’de’

NASA’nın Eski Mühendisi: ‘Uzaylılar Satürn’de’

NASA'nın Eski Mühendisi: ‘Uzaylılar Satürn'de'
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NASA'da 12 yıl boyunca görev yapan Dr. Norman Bergrun, yıllarca dile getirdiği iddiaları genişleterek Satürn halkalarını uzaylıların yarattığını ve dünya dışı varlıkların güneş sistemimizde bulunduklarını açıkladı.

12 yıl boyunca NASA‘da çalışan ve Lockheed Martin Uzay ve Füze Havacılık şirketinde de mühendislik görevini yürüten Dr. Norman Bergrun, uzaylıların güneş sistemimizde olduklarını ve Satürn gibi gezegenlerin etrafındaki halkaları kendi teknolojileriyle oluşturduklarını belirtti. NASA Ames Araştırma Merkezi’nde görev yapan Bergrun, uydu fotoğraflarına ve eline geçen verilere dayandırdığı açıklamalarında uzaylıların Satürn’ün halkalarını enerji kaynağı olarak oluşturduklarını ve güneş sistemini gözlemlemede burayı bir üs olarak kullanıp saklandıklarını belirtiyor. Uzay ve havacılık ile uğraşan bilim adamları ortaya atılan iddialara şüpheyle yaklaşsalar da; Bergrun gibi kariyerli bir mühendisin ortaya attığı iddialar birçok otorite tarafından kabul görüyor.

Satürn halkaları hakkında kitap yazdı

Bergrun’un ortaya attığı iddialar yeni değil. Eski NASA çalışanı, 1980’lerin sonundan beri geniş kapsamlı şekilde yürüttüğü araştırmalar hakkında “Satürn’ün Zincirleri” hakkında kitap yazdı. Bergrun, daha önce de dile getirdiği iddiaları geçtiğimiz günlerde genişleterek hâlihazırda kamuoyunu meşgul eden konu hakkında tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.


 
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