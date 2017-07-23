NASA’nın Arşivinden Çok İlginç Videolar Çıktı

NASA'nın Kaliforniya'daki Armstrong Uçuş Araştırma Üssü meğerse tonla uzay konulu video ile doluymuş. Arşivlerden yeni çıkartılan ve herkesin izlemesi için YouTube'a yüklenen videolar, ABD Uzay Araştırmaları Kurumu'nun (NASA) ve ABD Hava Kuvvetleri'nin (US Air Force) çeşitli çalışmaları ve operasyonlarını konu alıyor.Bu videolar aslında NASA'nın Dryden Uçuş Araştırma Merkezi'nin web sitesinde gömülüymüş. Fakat kimse nerede ve nasıl bulacağını bilmediği için izlenmeleri çok azmış. Yeni aktarma sayesinde 300 civarı YouTube'daki Armstrong Uçuş Araştırma Üssü hesabına yüklenmiş, toplamda 500'den fazla videonun kanala yüklenmesi bekleniyor.Merkla beklenen bu kısa kısa videolar arasında bir Uzay Mekiği'nin sabahın ilk saatlerindeki kalkışından, deneysel Hyper-X uçağının ilk testlerine kadar farklı konularda örnekler bulunuyor. Bazıları heyecan verici, bazıları ise artık modern uzay yolculuk hikayelerine aşina olan yeni nesiller için komik kaçabilir. Ama videoların hepsi bir ulusun uzay macerasının en güzel görsel tarihçesini oluşturduğu için çok önemli.