NASA 'Yeni Dünya' Buldu!

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yılın en büyük basın açıklamalarından birini gerçekleştirmek üzere.

Bilim dünyası NASA'nın önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamaya kilitlenmiş durumda.

Zira NASA'nın uzayda yaşam barındırma olasılığı olan yeni bir gezegen ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

NASA'nın kaşif uydularından Kepler Uzay Teleskobu’nun elde ettiği veriler ışığında yapacağı açıklamanın tarihi ise 14 Aralık.

Bir süre önce uydunun yeryüzünden yönetilen sistemine yapay zeka güncellemesi getiren NASA'nın yaşama elverişli bir gezegen keşfinde bu güncellemenin etkili olmuş olabildiği de sıklıkla dile getiriliyor.

Elbette bu haberler NASA'nın dünya dışı bir yaşam keşfettiği iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.

Bilim kurgu filmlerinin değişmezi insanoğlu ile uzaylıların karşılaşmaması uzun süredir bilimin merceğinde.

Pek çok filme konu olan bu olayın neden henüz gerçekleşmediğini araştıran bilim insanları olası diğer senaryoları belirlemişti.

Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir.

Zira uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilir.

Ayrıca bu dalgalar bizim fark edemeyeceğimiz kompleks bir yapıya sahip olduğu için gözden kaçırıyor da olabiliriz.

Zira uzayı 1984'ten beri dinliyoruz ve bu teknolojimiz oldukça ilkel olabilir.

Ayrıca gezegenimizden 32 ışık yılı uzaklıktaki dalgalar henüz bize ulaşmış değil. Evrenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bize doğru ilerleyen "ilk merhaba" mesajı hala yolda olabilir.

Bizim de uzaya 100 yıldan biraz fazla süredir dalga gönderdiğimizi düşünürsek bizim mesajımızın da hala bir medeniyete ulaşamadığını söylemek mümkün.

En karamsar senaryoya göre, evrende başka yaşamlar arayan tek medeniyet biz olabiliriz.

Ya da başka bir gezegendeki yaşam daha biz ulaşamadan kendisini yok etmiş olabilir. Gezegenimizin Soğuk Savaş yıllarında nükleer savaş tehdidi altında yaşadığını düşünürsek başka bir medeniyetin benzer bir sebepten yok olması da oldukça muhtemel.

En kötü senaryo ise Hollywood'un en çok işlediği konu olan gelişmiş bir medeniyetin evrendeki diğer uygarlıkları işgal ederek gelişimini sürdürmesi.

Bu da bizimle bağlantıya geçmemelerini oldukça mantıklı hale getiriyor.