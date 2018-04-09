NASA Güneş'e dokunacak

NASA, 31 Temmuz'da Güneş'e göndereceği uzay aracı Parker Solar Probe’un son hazırlıklarını tamamladı. NASA bu araçla ilginç bir projeye de imza atacak

NASA'nın Laurel Labaratuvarı'nda tasarlanan Parker Solar Probe, Güneş'e en fazla yaklaşan uzay aracı olacak.

NASA, 31 Temmuz'da Güneş'e göndereceği uzay aracı Parker Solar Probe’un son hazırlıklarını tamamladı. 2024'te Güneş’e 7 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaşması beklenen uzay aracının pek çok keşif yapması hedefleniyor.

NASA İSMİNİZİ GÜNEŞ'E GÖNDERECEK

Küçük bir otomobil büyüklüğündeki uzay aracı NASA tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı.

NASA tarafından yapılan yeni açıklamasa ise temmuz ayında uzaya fırlatılarak şimdiye kadar Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı unvanını kazanacak Parker Solar Probe isimli uzay sondası aracılığıyla gönüllüleri isimlerini Güneş'e göndermeye davet etti.

İnternet üzerinden ücretsiz başvuranların adlarının uzay aracındaki bir mikroçip aracılığıyla Güneş'e gönderileceği kaydedildi. "Hottest Ticket" isimli projeye katılımların, 27 Nisan 2018 tarihinde sona ereceği açıklandı.

Güneş'in dış çeperinin iç kesimlerden neden yüzlerce kat daha sıcak olduğu hâlâ bir sır.

En fazla 1371 derecelik sıcaklığa dayanıklılık sağlayabilmesi için karbon kompozit ısı kalkanı ile donatılan uzay aracı güneşin atmosferi olarak bilinen taç küreyi inceleyecek ve nasıl ısındığına ilişkin veri toplayacak Güneş'e 7 milyon km uzaklıkta tur atabilecek. 140 milyon km uzaklıktan Dünya'daki bilim insanlarına bilgi gönderebilecek.

Uzay aracı adını Güneş'in plazma parçacıklarını bir rüzgar gibi uzaya saçtığı teorisini 1958'de geliştiren Eugene Parker'dan alıyor. Bu adım NASA açısından bir ilk. Zira NASA ilk defa bir uzay aracına hayatta olan bir bilim insanının ismini verdi.