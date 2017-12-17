Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110177
ALTIN
155.541
DOLAR
3.8379
STERLİN
5.1179
EURO
4.5327
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Lefkoşa'da Evinde Ölü Bulundu
Son Dakika
Lefkoşa'da Evinde Ölü Bulundu
AKINCI: “ENGELLİ BİREYLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR TEORİDE KALMAMALI, HAYAT BULMALI”
AKINCI: “ENGELLİ BİREYLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR...
3 Gün Daha Tutuklu Kalacaklar
3 Gün Daha Tutuklu Kalacaklar
banner256

NASA Açıkladı! Yeni Bir Güneş Sistemi Keşfedildi

NASA Açıkladı! Yeni Bir Güneş Sistemi Keşfedildi

17 Aralık 2017 Pazar 21:39
NASA Açıkladı! Yeni Bir Güneş Sistemi Keşfedildi
banner238

ABD Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Kepler çalışmasında yer alan bilim insanları, evrendeki uzak bir güneşin yörüngesinde dönen bir gezegen keşfetti.

NASA bilim insanları, evrenin uzak bir noktasında yer alan ve Kepler90 adı verilen güneşin yörüngesinde dönen bir gezegen keşfetti. Bilim insanlarının bu keşfi, dünyanın da içinde bulunduğu güneş sisteminin en yakın dengi olarak görülüyor.

Kepler90 adı verilen ve Draco takımyıldızının bir parçası olan güneşin etrafında keşfedilen gezegene bilim insanları Kepler90i adını verdi. Gezegenin tıpkı dünyanın içinde bulunduğu güneş sistemi gibi Kepler90’ın yörüngesinde döndüğü ve yörüngedeki sekizinci gezegen olduğu söylendi. Bilim insanları, Kepler90i’nin dünya benzeri bir rotasyon içinde olmasına karşın dünyanın üç katı büyüklüğünde ve dünyadan 420 derece daha sıcak olduğunu söyledi.

Kepler çalışmasında kullanılan teleskoptaki verileri Google’daki yapay zeka uzmanlarıyla inceleyen bilim insanlarının keşfettiği Kepler90i ile ilgili NASA astrofizikçisi Paul Hertz, “Bu keşif Kepler90i’nin bizim güneş sistemimize şimdiye kadarki en benzer sistem olduğunu ortaya çıkarıyor” dedi. 

Son Güncelleme: 17.12.2017 23:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook’dan İstenmeyen Kişileri Susturma Özelliği!
Facebook’dan İstenmeyen Kişileri Susturma Özelliği!
Bilim İnsanları Sonunda Bunu Da Başardı
Bilim İnsanları Sonunda Bunu Da Başardı
Türk Lise Öğrencisi Apple’ın Açığını Buldu!
Türk Lise Öğrencisi Apple’ın Açığını Buldu!

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim