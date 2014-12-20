Milyonlarca Hesap Silindi!

Facebook ve Twitter'dan sonra Instagram da sahte hesaplarla savaşını sürdürüyor. Sahte hesaplar için başlatılan temizlik sonucu, pek çok sahte takipçisi bulunan ünlü isim de bu durumdan fazlaca etkilendi





Sosyal paylaşım sitesi Instagram sahte hesaplar için başlattığı temizlik işlemini tamamladı. Çok sayıda takipçilerini kaybeden kullanıcılar ise uygulamaya tepki gösterdi. Birçok ünlü isim ise temizlikten bir hayli fazla etkilendi.

En çok sahte takipçisi bulunan isimler arasında yer alan Justin Bieber (3.5 milyon sahte takipçi), Kim Kardashian (1.3 milyon), Ariana Grande (1.5 milyon) gibi isimler var. Rap şarkıcısı Akon da Instagram’daki temizlik nedeniyle takipçilerinin yüzde 56’sını kaybetti.