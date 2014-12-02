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Milyonlar Bu Videoyu İndiriyor

Sony hacklendi, milyonlarca kişi 'Fury indir' dedi

Milyonlar Bu Videoyu İndiriyor

Sony hacklendi, milyonlarca kişi 'Fury indir' dedi

02 Aralık 2014 Salı 22:39
Milyonlar Bu Videoyu İndiriyor
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Sony hacklendi, milyonlarca kişi 'Fury indir' dedi
Vizyona girmeyen filmler torrent'e düştü! Sony'nin hack'lenmesi ile birlikte, henüz gösterime bile girmeyen filmler Torrent'e düştü.


Henüz vizyona giren ve başrolde Brad Pitt'in oynadığı Fury daha şimdiden 1 milyondan fazla bilgisayara indirildi. Sony Pictures Entertainment'ın geçen hafta hack'lenmesinin ardından ilk veriler, internette "indirmeye sunulmuştu." Şimdiyse Sony'nin canını sıkacak bir gelişme daha yaşandı ve firmanın bilgisayarlarında bulunan, henüz gösterime bile girmemiş filmlerin kopyaları, internette yayınlandı.

TorrentFreak'e göre şu filmler, ABD'deki gösterim tarihleriyle birlikte internete sızdılar: To Write Love on Her Arms (Mart 2015), Still Alice (16 Ocak 2015), Mr Turner (19 Aralık 2014), Annie (19 Aralık 2014) ve Fury (17 Ekim 2014).
Hacker'ların saldırı sonucunda yaklaşık 11 terabaytlık veriyi Sony'den kaçırmayı başardıkları anlaşılıyor. Kendisini Barışın Bekçileri (#GOP) olarak adlandıran hacker grubu, saldırının hemen ardından Sony Pictures'ı uyarmış, isteklerinin 24 Kasım'a kadar yerine getirilmemesi halinde verileri sızdıracağını söylemişti. Re/code'un raporuna göre Sony Pictures, şu sıralar saldırının Kuzey Kore kaynaklı olabileceğini düşünüyor ve bununla ilgili gerekli incelemeleri yapıyor. Firmaya göre saldırı, Sony'nin henüz gösterime girmeyen, Kuzey Koreli lider Kim Jong-Un'un CIA tarafından katledildiğini canlandıran "The Interview" filminden kaynaklanmış olabilir.

Sony sözcüsü, konuyla ilgili olarak "Sony Pictures Entertainment içeriğinin çalındığı bu hadise hırsızlık kapsamına girmektedir ve yetkililerle bu konuda ortak bir çalışma içerisindeyiz." açıklaması yaptı.

HANGİ FİLM KAÇ KEZ KORSAN YOLLARLA İNDİRİLDİ

Fury: 1.2 milyon kez
Annie: 206 bin kez
Still Alice: 103 bin kez
Mr. Turner: 63 bin kez
To Write Love on Her Arms: 20 bin kez 

Son Güncelleme: 02.12.2014 22:41
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Sony HacklendiMilyonlarca Kişi Fury Indir Dedi
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