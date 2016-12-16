Messenger’a Yeni Özellik!

Messenger’a da Snapchat özellikleri



Snapchat rekabetini abartan Facebook, hatırlayacağınız üzere Instagram’da kademeli olarak Snapchat özelliklerini getirmeyi geçerek Messenger’da soluğu aldı. Yeni tasarımıyla değişen Facebook Messenger, adeta Snapchat. alllInstagram’da yaptığı hamlelerle yeni kitle kazanmasa da en azından kitlesinin paylaşım sıklığını artıran Facebook, Messenger’da da aynı etkiyi bekliyor dememiz mümkün. Daha sade bir tasarımla karşımıza çıkan Messenger’ın en dikkat çeken özelliği ise Türkçe destekli fotoğraf efektleri sunuyor olması.Instagram kullanıcılarının aşina olduğu Boomerang tarzında video gönderebilme, fotoğraf üzerine filtre ve sticker ekleyebilme yeni Messenger’ın öne çıkan özellikleri.