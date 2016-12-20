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20 Aralık 2016 Salı 19:08

Messenger'a Grup Video Sohbet Özelliği Geldi

Messenger'a Grup Video Sohbet Özelliği Geldi
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Messenger'a Grup Video Sohbet Özelliği Geldi
Facebook'un Messenger'e eklediği yeni özellik, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları arasında dengelerin değişmesine neden olabilir.

Facebook, Messenger kullanıcılarının uzun zamandır istediği grup video sohbet özelliğini yayına aldığını duyurdu.

Messenger'da grup video sohbeti başlatmak son derece kolay.

Kullanıcı bir grup sohbetine girdikten veya yenisini başlattıktan sonra ekrandaki kamera butonuna dokunarak video sohbeti başlatıyor. Diğer kullanıcılar da video yayını yapan kullanıcıları görebiliyorlar.

50 KİŞİ AYNI ANDA KONUŞURSA?

Sohbete video ile katılmak isteyenlerin de aynı şekilde ekrandaki kamera ikonuna dokunmaları yeterli oluyor.

Ancak grup video sohbetin kullanımı ve anlaşılması biraz "karışık" görünüyor. Sohbet grubundaki 50 kişi video sohbete katılabiliyor.

Ancak mobil cihazların 50 kişinin ses ve video dosyalarını hem alması hem de bunlara veri göndermesi kolay iş değil.

Uygulama ekranda sadece 6 kişinin videosuna izin verebiliyor.

Elbette bu 6 kişinin hepsi de aynı anda konuşmaya kalktığında, kiminin sesinin ekrana geleceği de ayrıca bir problem.

shiftdelete.net'in haberine göre uygulama bu durumda sesi daha baskın çıkan, sohbetteki dominant kişinin sesini hoparlöre veriyor. Yani mesele biraz karışık. Pratikte nasıl bir kulanım sunduğu, kullanıcıların deneyimleriyle belirlenecek.

Yeni özellik bugünden itibaren yayına alındı. Kısa sürede tüm dünyadaki iOS ve Android Messenger uygulamaları güncellenmiş olacak.


 
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