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Mavi Balina oynamak ağır suç sayılacak

Blue Whale Challenge (Mavi Balina) adlı intihar oyunu, Belçika’nın yeni ceza yasasına göre ‘ağır suç’ kapsamına alındı.

Mavi Balina oynamak ağır suç sayılacak

Blue Whale Challenge (Mavi Balina) adlı intihar oyunu, Belçika’nın yeni ceza yasasına göre ‘ağır suç’ kapsamına alındı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:40
Mavi Balina oynamak ağır suç sayılacak

Blue Whale Challenge (Mavi Balina) adlı intihar oyunu, Belçika’nın yeni ceza yasasına göre ‘ağır suç’ kapsamına alındı. Ülkede artık intihara teşvik suç sayılırken, Mavi Balina ve benzeri şekilde ölüme sebep olan oyunlar cezalandırılacak. Uluslararası Polis Örgütü’nün (İnterpol) Belçika’da 18 gencin Mavi Balina oynadığını tespit ederek resmi makamları uyarması üzerine ceza yasasında da değişikliğe gidildi. Mavi Balina’nın bugüne dek Türkiye’de 142 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği ifade ediliyor. 50 güne yayılmış çeşitli görevlerden oluşan Mavi Balina oyununda gençlere kendilerine acı vermeleri, korku filmi izlemeleri, gece yarısı uyanmaları gibi talimatlar veriliyor; son görev olarak ise kendi hayatlarına son vermeleri isteniyor. Oyunun 22 yaşındaki yöneticisi Nikita Nearonov intihar eden çocukların ‘zayıf’ oldukları için ‘yaşamayı hak etmediklerini’ söylemişti.

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