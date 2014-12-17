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Mars'ta Metan Gazı Bulundu

Uzay robotu 'Merak',

Mars'ta Metan Gazı Bulundu

Uzay robotu 'Merak',

17 Aralık 2014 Çarşamba 18:23
Mars'ta Metan Gazı Bulundu
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Mars'ta Metan Gazı Bulundu
Uzay robotu 'Merak', Mars'taki keşiflerine bir yenisini daha ekledi. NASA tarafından duyurulan keşif, dünya dışı yaşam olasılığını güçlendirdi


Mars'taki uzay robotu ‘Merak’, bir keşif daha gerçekleştirdi. NASA'dan yapılan açıklamada, 'Merak'ın Mars'ta metan gazı bulduğu, ayrıca organik kimyasal maddelerin bulunduğu belirtildi.
NASA yetkilileri metan gazının, uzay robotunun Mars yüzeyinde yaptığı kazılar sonucu bulunduğunu duyurdu; ancak gazın kaynağının ne olduğu açıklanmadı.
Mars'ta metan gazının bulunması, Dünya dışı yaşam olasılığını güçlendiriyor. Zira dünyadaki metan gazı üretiminin yüzde 95'i mikrobiyel organizmalar tarafından üretiliyor. Bu da akıllara, "Mars'taki metan gazının kaynağı ne?" sorusunu getiriyor.
Konuyla ilgili biliminsanlarının farklı teorileri var: Mars'taki organizma kalıntılarının çürümesi sonucu ortaya çıkan gazın toprak altında sıkıştığını ya da metanın su ve kayaların etkileşime girmesi sonucu oluşabileceği...
2012 yılında Mars'a gönderildiğinde bu yana bir çok ilke imza atan uzay robotu ‘Merak’, geçtiğimiz hafta da, indiği kraterin milyonlarca yıl önce göl olduğunu ortaya çıkarmıştı. 

Son Güncelleme: 17.12.2014 18:25
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