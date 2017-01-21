Bilim & Teknoloji:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Ocak 2017 Cumartesi 14:56

MacOS İşletim Sisteminde Virüs Paniği!

MacOS İşletim Sisteminde Virüs Paniği!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
MacOS İşletim Sisteminde Virüs Paniği!
Apple'ın cihazlarında kullandığı MacOS işletim sistemine yönelik, bilgisayarladan gizlice veri toplayabilen zararlı bir yazılımın varlığı tespit edildi.

Apple’ın son güvenlik güncelleştirmesini yayınlanmasının ardından henüz kısa bir süre geçmesine rağmen güvenlik araştırmacıları geçtiğimiz günlerde macOS’i derinden etkileyen bir zararlı bir yazılımı keşfetti.

2017 yılı macOS kullanıcıları için pek iyi başlamadı denilebilir. Çünkü 2017 yılına gireli henüz bir ay geçmeden macOS’u izleyen zararlı bir yazılım keşfedildi!

Apple’ın yıllardır güvenlik ile özdeşleşmiş ve Windows'a karşı bu özelliği ile koz elde eden işletim sistemi macOS, geçtiğimiz günlerde bu imajına darbe vurabilecek bir duruma maruz kaldı. Keşfedilen virüs, macOS’ta bulunan bir güvenlik açığını kullanıyor ve bütün casusluk faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor. Yani sizi kameranızdan izlemek için ihtiyaç duymayan bu virüs, işletim sisteminin özel kayıtlarına da izniniz olmadan erişebiliyor.

MalwareByte’s tarafından keşfedilen bu zararlı yazılım, özellikleri ve yetenekleri göz önünde bulundurulduğunda nadir bir tür olarak nitelendiriliyor. Ağınızda bağlı olan Linux ve macOS bilgisayarlar hakkında veri toplayan, hatta onlara sızmaya çalışan bu virüs macOS işletim sistemi için tehlike oluşturuyor. Apple konuya karşı hamle olması amacıyla olarak geçici bir yama yayınladı. Eğer bir macOS kullanıcısıysanız güvenlik güncelleştirmelerinizi kontrol etmenizi öneriyoruz.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 Bin Dolarlık Tesbih Yaptı 30 Bin Dolarlık Tesbih Yaptı
Soğuk Havada iPhone'a Neler Oluyor? Soğuk Havada iPhone'a Neler Oluyor?
“Ocağı Açık Unuttuk” Telaşı Tarihe Karışıyor “Ocağı Açık Unuttuk” Telaşı Tarihe Karışıyor
Akıllı Saatler Hayat Kurtaracak Akıllı Saatler Hayat Kurtaracak
Kendi Kendini Isıtabilen Mont Ürettiler Kendi Kendini Isıtabilen Mont Ürettiler
Note 7'nin Patlama Nedeni Belli Oldu! Note 7'nin Patlama Nedeni Belli Oldu!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

30 Bin Dolarlık Tesbih Yaptı

Haberi Oku