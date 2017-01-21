MacOS İşletim Sisteminde Virüs Paniği!



Apple'ın cihazlarında kullandığı MacOS işletim sistemine yönelik, bilgisayarladan gizlice veri toplayabilen zararlı bir yazılımın varlığı tespit edildi.Apple’ın son güvenlik güncelleştirmesini yayınlanmasının ardından henüz kısa bir süre geçmesine rağmen güvenlik araştırmacıları geçtiğimiz günlerde macOS’i derinden etkileyen bir zararlı bir yazılımı keşfetti.2017 yılı macOS kullanıcıları için pek iyi başlamadı denilebilir. Çünkü 2017 yılına gireli henüz bir ay geçmeden macOS’u izleyen zararlı bir yazılım keşfedildi!Apple’ın yıllardır güvenlik ile özdeşleşmiş ve Windows'a karşı bu özelliği ile koz elde eden işletim sistemi macOS, geçtiğimiz günlerde bu imajına darbe vurabilecek bir duruma maruz kaldı. Keşfedilen virüs, macOS’ta bulunan bir güvenlik açığını kullanıyor ve bütün casusluk faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor. Yani sizi kameranızdan izlemek için ihtiyaç duymayan bu virüs, işletim sisteminin özel kayıtlarına da izniniz olmadan erişebiliyor.MalwareByte’s tarafından keşfedilen bu zararlı yazılım, özellikleri ve yetenekleri göz önünde bulundurulduğunda nadir bir tür olarak nitelendiriliyor. Ağınızda bağlı olan Linux ve macOS bilgisayarlar hakkında veri toplayan, hatta onlara sızmaya çalışan bu virüs macOS işletim sistemi için tehlike oluşturuyor. Apple konuya karşı hamle olması amacıyla olarak geçici bir yama yayınladı. Eğer bir macOS kullanıcısıysanız güvenlik güncelleştirmelerinizi kontrol etmenizi öneriyoruz.