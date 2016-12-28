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28 Aralık 2016 Çarşamba 16:55

LG G6 İşte Böyle Olacak!

LG G6 İşte Böyle Olacak!
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LG G6 İşte Böyle Olacak!

Güney Kore merkezli teknoloji devi LG'nin beklenen yeni akıllı telefonu LG G6 nasıl görünecek? Teknik özellikleri nasıl olacak? LG G6'nın tasarımına ait ilk sızıntılar, eğer gerçekse telefonun görünüşte çok fazla değişmeyeceğini söylüyor!
LG'nin bu sene MWC'de tanıtılan en son amiral gemisi LG G5, modüler yapısıyla eşsiz bir telefondu. Ancak modüle yapıya çok fazla dayanması, bazı sorunlara da yol açmıştı. Peki LG'nin bir sonraki telefonu nasıl olacak?
Android Authority, LG G6'ya ait olduğunu iddia ettiği bu çizimleri ele geçirdi. Çizimler gerçekse LG, G5'tekine benzer bir tasarımı devam ettirebilir. LG, G5'in modüler özelliği olan Magic Slot'u telefonlarının en önemli özelliklerinden biri olarak görüyordu ancak gelecekte bu durum değişebilir.

Sızan çizimler, telefonun çıkartılabilen herhangi bir parçasının olup olmadığı hakkında ipucu vermiyor ancak benzer tasarımın devam ettirilmesi, modüler yapının sürdürüleceği anlamına geliyor da olabilir. Veya firma, telefonun çıkartılabilen alt bölümünü sadece pili değiştirmeye yönelik bir parça olarak koruyabilir


 
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