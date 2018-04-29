LED ışıklandırmalara dikkat!

İngiltere’de bulunan Exeter Üniversitesi’nin bir araştırmasına göre LED ışıklandırmalar göğüs ve prostat kanseri riskini artırıyor.

Cep telefonlarından reklam panolarına ve hatta evdeki ışıklandırmalarda bile kullanılan LED teknolojisi kanser riskini artırıyor. Habertürk Gazetesi’nin haberine göre en tehlikelileri ise kırmızı ve mavi LED'ler… İspanya'da 2 bin kadar prostat ve meme kanseri hastasıyla yapılan araştırmanın sonuçları, ABD merkezli Environmental Health Perspectives (Çevresel Sağlık Perspektifleri) Dergisi'nde yayımlandı. Makaleye göre, kanser riskini artıran mavi LED ışıkları sadece telefon ve tabletlerle sınırlı değil. Sokaklarda ışıklandırılan billboard'lar da hastalar üzerinde benzer etkiler yaratıyor. Sokaklardaki yapay ışıklandırmalar, prostat kanseri riskini bu ışıklara maruz kalmayanlara nazaran 1.5-2 kat artırıyor. Evlerdeki mavi LED'lerde bu risk 2.8 kat. Araştırma ekibinden Nörolog Kristen Knutson, “Özellikle kırmızı ve yeşil renklerdeki ışıklandırma zararlı. Mavi LED ışıkları, beyindeki melatonin hormonunun salgılanmasını olumsuz yönde etkiliyor. Bu da hormon odaklı kanser hastalıklarının gelişmesinde etkili olabilir” dedi.