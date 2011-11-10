Laptopu Nasıl Çalıştıralım?

Dizüstü bilgisayarımızı şebeke elektriğiyle kullanırken pilini çıkarmalı mıyız? Pili çıkarmak muhtemelen yapabileceğiniz en iyi şey olacaktır. Bununla birlikte çoğumuz, tam olarak şarjlı bir pille tüm gün AC gücünde çalışıyoruz.



Peki pilin PC'nizin içinde durmasının ne gibi zararları olabilir? Bilgisayarınızın sıcaklığı, pilinizin ömrünü olumsuz etkileyecektir. Pilin sıcaklığı da bilgisayarınızı etkileyebilir. Dizüstünüzün güç yönetimi özelliklerine göre pili tüketip tekrar şarj ediyor olması da mümkün ve bu da pil ömründen yiyecektir.



Bu nedenle AC gücündeyken pili çıkarmanız, çoğu zaman iyidir. Ancak PC'nizi pille çalıştıracağınız zaman onu öncelikle kapatmanız, fişini çekmeniz, pili yerleştirmeniz, AC gücünü bağlamanız ve şarj işlemini birkaç saat beklemeniz gerekecektir. Ancak bu kadar zahmete katlanmak istemeyebilirsiniz.



Bu durumda size şunları önerebiliriz: Dizüstünüzün önümüzdeki bir hafta veya daha uzun bir süre boyunca AC gücüne bağlı kalacağını düşünüyorsanız onu kapatın, pili çıkarın ve AC gücüne takın. Dizüstünüz açıkken, uyku modunda olsa dahi hiçbir zaman pilini çıkarmayın.