Kuzey ışıkları güneye indi

Normalde kutba yakın bölgelerde görülen atmosferik ışık olaylarının daha güneyde rastlanması bilimcileri şaşırttı.

Kuvvetli bir elektrik fırtınasının ardından olağandışı biçimde güneye inen kuzey ışıkları (aurora), NASA’ya bağlı gözlemcileri şaşırttı.

Kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, manyetik alanla güneşten yüklü parçacıkların etkileşimiyle çıkan doğal ışıma, ‘kuzey ışıkları’ olarak adlandırılıyor.

NASA’nın görüntülediği olay, Arkansaslı fırtına fotoğrafçısı Brian Emfinger’in de objektifine takıldı. Emfinger, 15-20 dakika boyunca büyük bir hızla şekil değiştiren ve parlayan kuzey ışıklarını fotoğraflayabilmiş olmanın hortuma yakalanmaktan bile daha heyecanlı olduğunu söylüyor.

Gökbilimcilerse auroraların güneyde görülmesinin ilginç olduğunu, ancak önemsenmesi gereken sıra dışı bir olayla karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor.