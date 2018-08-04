Küresel ısınmanın maliyeti yıllık 23 trilyon dolar olabilir

Küresel ısınmanın maliyeti yılda 25 trilyon dolar olabilir.



Avustralya'da yapılan bir araştırma, iklim değişikliğinin 139 ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini inceledi.



Yükselen deniz seviyesi, toprak kaybı, tarım üretimindeki azalma ve sağlık sorunlarının maliyeti hesaplandı.



Avustrayalı bilim insanları, Paris İklim Anlaşmasına uygun olarak, küresel ısınmanın yüzyılın sonuna kadar iki derece ile sınırlandırılmaması halinde maliyetin yılda 23 trilyon dolar olabileceğini açıkladı. Bu durumun yılda beş küresel ekonomik krize eş değer olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran 2017'de ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekmişti.

Araştırmalara göre 2100 yılına kadar küresel sıcaklıkların ortalama 3,2 derece artması öngörülüyor.



En kötü senaryoya göre ise sıcaklık 5 dereceye kadar artabilir.



Araştırmacılar küresel ısınma sebebiyle öngörülemeyen doğal afetlerle maliyetin iki ya da üç katına çıkabileceği uyarısında bulunuyor.



Dünya ülkelerinin karbon salınımını sınırlamak için imzaladığı Paris Anlaşması'na göre yüzyılın sonuna kadar ısınmanın iki derece ile sınırlandırılması hedefleniyor.