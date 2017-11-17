Kıbrıs'lı amatör balıkçılar Youtube fenomeni oldular!

Ülkemiz sularında balık avı yapıp, tam 13 kg.'lık balığı av yasağı olduğunu öne sürerek geri bırakan Mustafa KARABETÇA ve Cihan KIZILGÜL isimli iki amatör balıkçı, yaptıkları bu örnek hareket ile Youtube'da yaklaşık 250.000 kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Edinilen bilgiye göre; beyaz lagos olarak bilinen balığın üreme döneminde olması ve 1 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasında avının yasak olması nedeniyle, balıkçılar yakaladıkları büyük balığı suya geri bıraktılar. Bu davranışı neden yaptıklarını aktarmak adına, Youtube Kanalları'nda yaptıkları açıklama oldukça dikkat çekici.



"Balığın yaşaması ne kadar önemli olsa da kanunlar balığın ölü ya da diri tekneye alınmaması gerektiğini aktarıyor. Bilinçsiz avcıların; parakete (baragadi) olarak adlandırılan ve yüzlerce iğnesi olan bu takımlarına yakalanan onlarca yavru orfoz ve lagos balığının, ölü ya da diri tekneye alınmaması gerektiğini anlatmak ve bunu bahane ederek yavru orfozları yok etmemek temasıyla, bu trofeyi yaşama şansı çok az olsa da denize bırakıyoruz!"





Videoyu izledikten sonra, balığın ses getiren iade videosunu da

adresinden izleyebilirsiniz.









