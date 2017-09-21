Bilim & Teknoloji:
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21 Eylül 2017 Perşembe 12:12

Kelebeklerin Desenini Değiştirdiler!

Kelebeklerin Desenini Değiştirdiler!
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Bilim insanları genetik araştırmalarında her geçen gün yeni bir ilke imza atıyor. ABD'deki genetik bilimciler, kelebeklerin kanatlarındaki desen ve renkleri değiştirmeyi başardı.

Genetik hastalıkları tedavi etmek için yola çıktılar, kelebeklerin kanatlarındaki renk ve desenleri kontrol etmeyi başardılar.

ABD'nin Cornell Üniversitesindeki araştırmacılar, genetik hastalıkların tedavisi için kullanılan crıspr tekniğini kelebekler üzerinde kullandı.

Araştırmacılar "optix" adı verilen bir genin, kelebeklerin kanatlarındaki rengi belirlediğini buldular.
Ancak genin yokluğunun da farklı bir renge yol açtığı keşfedildi. Kahverengi ve sarı renk yerine kelebeklerde mavi renk ortaya açıktı.

"Çok şaşırdıklarını" söyleyen bilim insanları, gen bilimi konusunda önemli bir buluşa imza attıklarına dikkat çekiyor.

YÖNTEM, KANSER GİBİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE YOL GÖSTEREBİLİR
Araştırmacılar başka bir genin de kelebeğin kanatlarındaki desenleri belirlediğini buldu.
Gen dizilimi yöntemi ile araştırmacılar desenleri de değiştirmeyi başardı.
Bilim insanları son dönemde keşfedilen bu yöntem ile hızlı ve ucuz bir şekilde genlere müdahale edebiliyor.
Gen modifikasyonu ile başta kanser olmak üzere birçok hastalığın tedavi edilmesi hedefleniyor.


 
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