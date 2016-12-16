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16 Aralık 2016 Cuma 18:47

Kayıtsız Cep Telefonları İçin Süre Doluyor

Kayıtsız Cep Telefonları İçin Süre Doluyor
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Kayıtsız Cep Telefonları İçin Süre Doluyor

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS) çerçevesinde, henüz kayıt işlemlerini başlatmayan abonelerin olası mağduriyetini engellemek amacıyla cumartesi günü 09:00 – 15:00 arası kayıt işlemi başlatmayan kullanıcılara hizmet vereceği açıklandı.
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan yapılan açıklamada, aynı saatler arasında gümrük işlemlerinin de Kurum binasında tamamlanabileceği belirtildi.

Kayıtsız cihaz kullanan kişilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için cihazlarını en erken zamanda kayıt altına alması gerektiği kaydedilen açıklamada, daha fazla bilgi için http://www.bthkmcks.org/imei-sorgulama/ adresinden cihazın kayıt durumunun sorgulanabileceği veya 0392 444 2845 numaralı telefondan BTHK Çağrı Merkezi’ne ulaşabileceği ifade edildi.
Kurum açıklamasında, kaçak, kayıp, çalıntı veya klonlanmış/değiştirilmiş elektronik kimlik bilgisine (IMEI) sahip cihazların elektronik haberleşme şebekeleri ile bağlantısının kesilmesi amacıyla Nisan 2016’da devreye alındığı, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’nin (MCKS) 5 aylık geçiş süreci sonrasında Eylül 2016’da devreye alındığı hatırlatıldı.


 
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