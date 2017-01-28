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28 Ocak 2017 Cumartesi 19:03

Kaybolan AirPod Nasıl Bulunur?

Kaybolan AirPod Nasıl Bulunur?
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Kaybolan AirPod nasıl bulunur? Apple hakkında çok fazla eleştiri aldığı kablosuz kulaklığı AirPod’ların kaybolduklarında bulunabilmesini sağlayacak bir teknolojiyi kullanıma sunacak. Peki bu teknoloji nasıl çalışıyor?

iPhone 7 ile 3,5 mm kulaklık girişini kaldıran Apple, o günden beri birçok eleştiriye maruz kaldı. Kullanıcılarını kablosuz kulaklıklara yönlendirmek için 3,5 mm kulaklık girişini kaldıran Apple, kendi kablosuz kulaklık modeli AirPods’u da tanıtmıştı. Bu kablosuz kulaklıklar hakkında da çeşitli eleştiriler alan Apple’ın en çok maruz kaldığı eleştiri ise AirPod kaybolduğunda ne olacağı yönündeydi. Kaybolan AirPod nasıl bulunur sorusu herkesin kafasını kurcalıyordu. Görülen o ki Apple bu konuya bir çözüm getirecek ve kaybolan AirPod bulunabilecek.

kaybolan airpod nasıl bulunur

Apple, bir yerde düşürüp kaybedebileceğiniz AirPod’ları bulabilmeniz için iPhone’umu Bul özelliğine benzer bir uygulama geliştirecek. Aslen, AirPod’umu Bul adlı bir özelliğin iPhone’umu Bul uygulamasına entegre edileceği belirtiliyor. Ancak AirPod’ların içinde birer GPS cihazı olmadığı için bu özellik sadece Bluetooth üzerinden çalışacak. Eğer kayıp AirPod’unuz Bluetooth menzilindeyse bir ses çıkararak bulmanızı sağlayacak.

Elbette bu özellik sadece AirPod’u nerede kaybettiğinizi biliyorsanız işe yarayabilir. Eğer AirPod’ları nerede düşürdüğünüze dair bir fikriniz yoksa, Apple bunun için de yardım elini uzatıyor. Bu gibi durumlarda, AirPod’un nerede olabileceğini göstermek için, iPhone veya iPad’inizle kulaklıkları kullanırken bulunduğunuz yerlerin ve izlediğiniz yolların bir haritası çıkarılabiliyor. Bu harita sayesinde AirPod’ları en son nerede kullandığınızı görebiliyorsunuz.

İlla ki AirPod kullanmak istiyor ve bu kadar zahmete ve riske girmek istemiyorsanız, AirPod’un ucuna bir ip de bağlayabilirsiniz.


 
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