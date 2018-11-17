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Katlanabilir Samsung telefon görüntülendi

Samsung tarafından geliştirilme aşamasında olan katlanabilir ekranlı telefon Galaxy F'in konsept görüntüleri ortaya çıktı.

Katlanabilir Samsung telefon görüntülendi

Samsung tarafından geliştirilme aşamasında olan katlanabilir ekranlı telefon Galaxy F'in konsept görüntüleri ortaya çıktı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:04
Katlanabilir Samsung telefon görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un Geliştiriciler Konferansı'nda kısa süre olsa da gösterdiği katlanabilir telefon konsepti hayata geçirildi. Eldeki bilgilerle telefonun görünümü 3D olarak oluşturuldu. LetsGo Digital yayını tarafından hazırlanan görüntüler sayesinde telefonun nasıl görüneceği konusunda bir bilgi sahibi oluyoruz.

Katlanabilir Samsung telefonun görüntülendi

Kapalı iken 4.6 inç büyüklüğünde 840 × 1960 piksel ekranı bulunan telefon açıldığında ise 1536 × 2152 piksel çözünürlüklü 7.3 inçlik AMOLED ekranlı bir tablete dönüşüyor. Telefon hali oldukça büyük ve iri olan cihazın tablet sürümü ile oldukça şık ve ince görünüyor.

Elbette bu görüntüler gerçek ürünü yansıtmayabilir. Çalışmayı hazırlayan yayın bugüne kadar elimizde olan bilgiler ışığında bu görüntüleri geliştirdi. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy F, gerçekte bu şekilde olmayabilir. Halen geliştirme aşamasında olan telefonun tahmini fiyatının ise 1800 dolar civarında olabileceği de iddia edilmişti.

Katlanabilir telefonun nasıl bir deneyim sunacağı şimdilik bilinmiyor. Ayrıca normal telefonlara göre büyük ve ağır olan ürünün pratik olup olmayacağı da meçhul. İlk etapta bütçesi yüksek kullanıcılara hitap etmesi beklenen telefonun uzun vadede farklı sürümlerinin hayatımıza girmesi de muhtemel görülüyor.

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