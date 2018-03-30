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Kanser aşısı ümidi

Kanser için yeni bir aşı ümidi doğdu. Stanford Üniversitesi’nden uzmanlar, bağışıklık sistemine kanserli hücreleri tanıtıp savaşmasını sağlayan bir aşının kan kanserli fareler üzerindeki denemelerinde yüzde 97 başarı sağlandığını açıkladı

Kanser aşısı ümidi

Kanser için yeni bir aşı ümidi doğdu. Stanford Üniversitesi’nden uzmanlar, bağışıklık sistemine kanserli hücreleri tanıtıp savaşmasını sağlayan bir aşının kan kanserli fareler üzerindeki denemelerinde yüzde 97 başarı sağlandığını açıkladı

30 Mart 2018 Cuma 00:28
Kanser aşısı ümidi
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Kanser için yeni bir aşı ümidi doğdu. ABD’nin Stanford Üniversitesi’nden Dr. Ronad Levy liderliğindeki bir ekip, bağışıklık sistemine kanserli hücreleri tanıtıp savaşmasını sağlayan bir aşının kan kanserli fareler üzerindeki denemelerinde yüzde 97 başarı sağlandığını açıkladı.

Tedavi için gerekli olan ilk etken madde şu anda insanlarda kullanım için onaylandı. Bir diğer etken madde ise çok sayıda klinikte insanlar üzerinde deneniyor. İnsanlar üzerinde denemeler tamamlanır ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden onay alabilirse aşı 1 yıl içinde piyasaya sürülebilir.

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