Günümüzde kullandığımız kablosuz şarj üniteleri aslında hayal ettiğmiz uzaktan kablosuz şarj tanımına uymuyor. Cihazımızı şarj etmemiz için önce bir yüzeyin üzerine koymamız gerekiyor. Yeni gelen teknoloji ile bu durum oratadan kalkıyor. Yani 'gerçek' kablosuz şarj gerçek oluyor.

Uzaktan kablosuz şarj dönemi kısa bir süre sonra başlıyor. Shifdelete’in haberine göre Energous isimli bir şirketin geliştirdiği WattUp adı verilen kablosuz şarj teknolojisi FCC tarafından onaylandı. Resmen onaylanan bu teknoloji ile gerçek anlamda kablosuz şarj özelliği de dünyada ilk kez efektif olarak kullanılabilir hale getirildi.

CES 2018'de tanıtımı yapılacak olan bu teknoloji, temaslı ve temassız olarak kablosuz şarj desteği sunacak. Cihazın yerleştirildiği odada yer alan akıllı telefon, akıllı saat, tablet, kablosuz kulaklık ve diğer cihazlar şarj edebilecek olan bu teknoloji, aynı anda çoklu ve farklı marka/model cihazlara da destek sunabilecek.

2018’DE PAZARA GİRECEK

Yaklaşık 1 metre güç aktarım mesafesi ile RF dalgaları üzerinden enerji gönderimi sağlayacak olan WattUp, farklı model ve kullanım senaryolarına uygun olarak tasarlanacak. Salonda TV ünitesine, bir bilgisayarda USB portu üzerinden, araç içinde ve diğer farklı kullanım senaryolarında kullanılabilecek olan bu teknoloji, tam anlamıyla kablolarıyla çıkartacak. Uzaktan kablosuz şarj teknolojisinin ilk ürünlerinin ise 2018 yılının ilk çeyrek döneminden sonra pazardaki yerini alması bekleniyor.

Uzaktan kablosuz şarj teknolojisi olarak isimlendirilen WattUp ile marka, model, cihaz tipi, pil kapasitesi ve işletim sistemi gibi detayların tamamı ortadan kalkacak gibi görünüyor.