Kablosuz Modem Kullanıcıları Nelere Dikkat Etmeli?

ZyXEL Türkiye İş geliştirme ve Ürün Müdürü Şamil Doğan, güvenli İnternet kullanımına dair ipuçlarını açıkladı.



Gün geçtikçe bilgisayarlar çok daha fazla saldırıya uğruyor. Kullanıcılar ise evlerinde ve iş yerlerinde internet bağlantılarının güvenli ve sorunsuz olmasını isterken, çoğu zaman basit adımlarla nasıl tam güvenlik sağlayabileceklerini bilmiyorlar. Hem ağdaki bilgilerin çalınmaması, hem de cihazlara yapılabilecek saldırılar ile kayıpların oluşmaması için bu basit ipuçlarını uygulayarak ev ve işyeri ağınızda daha güvenli internetin keyfini çıkarabilirsiniz.



Ağınızda Kablosuz Güvenliği Sağlayın



Laptop, Netbook, tablet, telefon, televizyon, Wii vb derken evimizdeki internet hattımıza kablosuz yoldan bağladığımız cihaz sayısı her geçen gün hızla artmakta. Evinizin kablosuz bağlantısının güvenlik seviyesini, ek bir yatırım yapmaksızın yüksek güvenlik standartlarına yaklaştırmak için basit birkaç önlem almanız yeterli.



• Kablosuz ağ bağlantınızın adını kolay bilinmeyen bir kelime yapın.

• Kablosuz şifreleme sisteminizi sadece WPA2-PSK ve AES’yi destekleyecek şekilde kurun.

• En az 13 harften oluşan ve ezberleyemeyeceğiniz kadar zor bir şifre kullanın.

• Şifrenizi komşularınızla paylaşmayın.





Anne Babalara Öneri ; Çocuklarınızı Daha Yakından Kontrol Edebilirsiniz !



Bilgisayarınızın işletim sisteminin ebeveyn kontrolü denetimlerini kullanarak çocukların daha güvenli bir şekilde internete girmelerini sağlayabilirsiniz. Bu uygulamalar ve ayarlar genelde sizin yerinize birçok güvenlik ve mahremiyet işlevini yerine getirirler. Ancak özel ayarlar sayesinde internet kullanım saatleri, yapılabilecek işlemler, erişilebilecek web sitelerini ve filtrelemek istediğiniz kelimeleri belirleyebilirsiniz. Çocukların ders çalışma saatlerinde bilgisayar açık olsa dahi erişilecek sitelere zaman ve saat programı yaparak siz karar verebilirsiniz..



Erişim Kontrol Listesi Oluşturun



Unutmayın! ADSL veya VDSL modeminizin güvenlik ayarları ev ağındaki güvenliğin sağlanmasında en büyük yardımcınızdır. Modem ayarlarından ulaşabileceğiniz Erişim Kontrol Listesi (Access Control List) sayesinde ev ağınıza dışarıdan dahil olmak isteyen veya ev ağınızdan dışardaki bir adrese gitmek isteyen kişilerin IP adreslerini belli izinler oluşturarak kabul edebilirsiniz, düşürebilirsiniz veya reddedebilirsiniz. Böylece davetsiz misafirlerin önüne bir engel koymuş olabilirsiniz.





Ağınızda Kimler Var



Her cihazın ağ üzerinde bir kimliği vardır. MAC adresi olarak bilinen bu kimlikler sayesinde ağınızda hangi cihazlar olduğunu görme şansınız bulunur. Daha da önemlisi ADSL/VDSL routerlar’daki güvenlik ayarlarını kullanarak ağınıza girmeye yetkili olan MAC adreslerinin bir listesini oluşturabilirsiniz. MAC Filtreleme seçeneğini kullanarak ağınızdaki cep telefonlarının, tabletlerin, Oyun konsollarının, bilgisayarların veya akıllı TV’lerinizin MAC adreslerinin bir listesini yaratın. Daha sonra bu liste haricinde hiçbir cihazın ağınıza katılamayacağını belirleyin. Bu aşamadan sonra kablosuz ağınızın şifresini bilse dahi hiçbir cihaz ev ağınız içerisine giremeyecektir.



Kablosuz Yayını Kesin



Sürekli yayın yapan kablosuz ağ geçitleri aynı zamanda saldırganlara yeteri kadar test yapabilmelerini sağlayacak zaman kazandırıyor olabilir. Kullanmadığınız zamanlar ev ağınızın tamamen kapatılması, güvenlik açısından faydalı olabilir. Bu işlemi manuel olarak WLAN (kablosuz) on/off butonuyla yapabildiğiniz gibi modeminizin ayarlarından zamanlayıcı programı oluşturarak otomatik olarak kapanmasını da sağlayabilirsiniz. Oluşturacağınız kurallar sayesinde haftanın belirli günleri veya saatlerinde modemin kablosuz yayın yapmasını engellemeniz mümkün.