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Kablosuz İnternet Spermleri Öldürüyor!

Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yaptığı araştırma,

Kablosuz İnternet Spermleri Öldürüyor!

Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yaptığı araştırma,

16 Aralık 2014 Salı 12:43
Kablosuz İnternet Spermleri Öldürüyor!
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Kablosuz İnternet Spermleri Öldürüyor!


Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yaptığı araştırma, kablosuz internet (wireless) kullanımının erkeklerin sperm kalitesini azalttığını ortaya çıkardı.

Mobil teknoloji insan hayatını kolaylaştırırken, bazı sağlık endişelerini de beraberinde getiriyor. Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erol Yıldırım ve ekibi ilginç bir çalışmaya imza atarak, kablosuz internet kullanımının sperm kalitesi üzerindeki etkilerini inceledi.

YÜZDE 2 ORANINDA AZALMA

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, kablosuz internet kullanımı sırasında 1082 sağlıklı erkekten alınan sperm numuneleri incelenirken, sperm tahlili veren sağlıklı erkeklere internet kullanım alışkanları da soruldu. Anket sonuçlarının analizi ise ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Araştırmaya göre kablosuz internet kullananlarda, kablolu internet kullananlara göre sperm hareketliliği ciddi oranda azalıyor. Yapılan gözlemlerde, araştırmaya katılan erkeklerin wireless kullanımı sırasında her saat başına sperm hareketliliği yüzde 2 oranında azaldı. Araştırmayla günlük kablosuz internet kullanımının artmasıyla, sperm hareketlerinin ve kalitesinin daha da azaldığı tespit edildi.

‘Kablolu internet kullanın’

Yrd. Doç. Dr. Yıldırım, elektromanyetik dalgaların sperm üzerine olan olumsuz etkilerini daha önce deneysel olarak gösterdiklerini ancak bu araştırma ile gerçek hayata olan olumsuz yansımalarını da tespit ettiklerini söyledi. “Erkeklerin cinsel sağlık açısından kablolu internet kullanılmaları gerekiyor” diyen Yıldırım, kablosuz ağların sağlığa zararlı etkilerinden korunmak için de şu önerilerde bulundu:

“Kullanılan cihazların erkek üreme organı ve testislere yakın olmaması gerekiyor. Bilgisayar, dizüstü ve tabletlerin ihtiyaç olmayan durumlarda mutlaka kablosuz özelliği kapalı tutulmalı. Özellikle erkeklerin imkan varsa kablolu internet kullanılmalarını öneriyoruz. Elektromanyetik dalgalar nedeni ile cep telefonları bugüne dek hep tartışma konusu olmuştu. Daha önce yapılan araştırmalar cep telefonunun fazla kullanımının sperm kalitesini bozduğunu belirlemişti. Ancak kablosuz internet bağlantısı da sperm kalitesini olumsuz etkileyen riskler içeriyor. Sperm sayısı ve hareketliliğinde her saat başına yüzde 2’lik azalma ciddi bir orandır.” 

Son Güncelleme: 16.12.2014 12:47
Anahtar Kelimeler:
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin Yaptığı AraştırmaKablosuz Internet (wireless) Kullanımının Erkeklerin Sperm Kalitesini Azalttığını Ortaya çıkardı.
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