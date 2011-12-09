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Jurassic Park gerçek mi oluyor?

Rusya ve Japonya'dan bilimadamları, soyu tükenmiş "yünlü mamutlara" Jurassic Park tarzı bir deneyle hayat....

Jurassic Park gerçek mi oluyor?

Rusya ve Japonya'dan bilimadamları, soyu tükenmiş "yünlü mamutlara" Jurassic Park tarzı bir deneyle hayat....

09 Aralık 2011 Cuma 13:23
Jurassic Park gerçek mi oluyor?
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Rusya ve Japonya'dan bilimadamları, soyu tükenmiş "yünlü mamutlara" Jurassic Park tarzı bir deneyle hayat vermek için kolları sıvadı.

Bilimadamları Ağustos ayında ortaya çıkarılan bir mamut fosilinin uyluk kemiğinde, hatırı sayılır oranda ve iyi korunmuş kemik iliği hücreleri bulduklarını iddia ediyor. Bu hücrelerin, yünlü mamut türüne yeniden hayat kazandırabilmek için yürütülecek bir deneyin başlangıç noktası olabileceği umuluyor.

Araştırma ekibi, klonlama çalışmalarının önümüzdeki beş yıl içerisinde tamamlanabileceğini söylüyor. Ancak kimi bilim çevreleri de böyle bir deneyin başarıya ulaşabilmesinin şüpheli olduğunu belirtiyor. Siberya Mamut Müzesi ile Japonya'daki Kinki Üniversitesinden uzmanların oluşturduğu araştırma ekibi, fosilden alınacak kemik iliği çekirdeğini bir Afrika filinden alınma yumurtaya yerleştirmeyi planladıklarını söylüyor. Geçmişte benzer yöntemlerde karışık sonuçlar elde edilmişti.

'KEÇİ KLONLANDI" 2009 yılında, basında en son 2000'lerde görülen, soyu tükenmiş Pirene dağ keçisinin, 10 yıllık deri DNA'ları kullanılarak klonlandığı yolunda haberler yer almıştı. Klonlanan keçinin, doğduktan dakikalar sonra nefes alma güçlüğü çekerek öldüğü belirtilmişti. Yetişkin bir insandan alınan hücreyle ilk memeli hayvan koyun Dolly'i klonlayarak tıp tarihine geçen, ancak artık klonlama faaliyetleri yürütmeyen Roslin Enstitüsü de soyu tükenmiş canlıların hayata döndürülmesine ilişkin olasılıkları değerlendiren bir makale yayımladı.

Enstitü, özellikle taşıyıcı anne olarak Afrika fili kullanılacak olması göz önüne alındığında, böyle bir deneyin başarıya ulaşması olasılığının son derece düşük olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada "İlk olarak uygun bir taşıyıcı memeli hayvan bulunması gerek. Mamutlar için biyolojik açıdan en uygun canlı inektir ama öyle bir durumda bile, büyüklük farkı gebeliği engelleyebilir." denildi. Enstitüye göre deneyin başarı şansı ancak yüzde 1 – 5 aralığında olabilir. Roslin Enstitüsü ayrıca mamuta ait kemik iliğinden, gelişip yeni bir o

rganizmaya dönüşecek hücreler çıkarabilmenin güçlüğüne dikkat çekti. Oxford Üniversitesinden Charles Foster ise mamut klonlamanın gülünç bir fikir olmadığını ancak ortaya çıkan embriyoların bir kaç hücreden ötesine geçip geçemeyeceğinin bilinemediğini belirtti.

Ortaya çıkabilecek embriyo genetik açıdan bir mamuta dayansa da kimi genleri de fil yumurtasından gelecek. Dolayısıyla uzmanlara göre deneyde başarıyı ulaşılsa bile klonlanan canlı, saf bir mamuttan ziyade ancak melez bir memeli hayvan olarak sınıflandırılabilir.

Son Güncelleme: 09.12.2011 13:23
Anahtar Kelimeler:
JaponyaRusyaParkMamutJurassic
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