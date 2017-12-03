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03 Aralık 2017 Pazar 19:52

İşte Sony'nin Tam Ekranlı Çerçevesiz Yeni Telefonu!

İşte Sony'nin Tam Ekranlı Çerçevesiz Yeni Telefonu!
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İşte Sony'nin Tam Ekranlı Çerçevesiz Yeni Telefonu!
Sony'nin tam ekranlı çerçevesiz yeni tasarıma sahip akıllı telefonu olduğu iddia edilen bir görüntü yayınlandı.

Ünlü akıllı telefon üreticilerinin çoğu, tam ekran tasarım telefon modellerini tanıttı. Bununla birlikte, Sony, 2013 yılında ilk kez piyasaya sürülen telefonları için başlattığı OmniBalance tasarımını hala kullanıyor. Ancak, son zamanlarda söylentiler Sony'nin eski akıllı telefon tasarımını 2018 yılındaki modaya uygun tam ekran tasarımını kucaklamak üzere bırakacağını ortaya çıkardı. Bugün, gizemli bir kaynak Sony’nin tam ekranlı çerçevesiz telefonun bir görüntüsünü ortaya çıktı.


Aşağıdaki resim gizemli telefonda üst çerçevenin mevcut olmadığını gösteriyor. Ayrıca, ekran sol ve sağ kenarlara doğru kavisli görünüyor. Alt çerçevede ön kamera özelliği var gibi görünüyor. Bununla birlikte, yerleştirme oldukça garip görünüyor.



Telefonun arka tarafında çiftli arka kamera bulunuyor. Arka panelin görünümü Xiaomi Mi 6'ya oldukça benziyor. Akıllı telefonun özellikleri hakkında ise hiçbir bilgi yok.

Daha önce de, model numarası Sony H8541 olan başka bir Sony telefonun özellikleri sızdırmış ve Sony’nin 2018 amiral gemisi modeli olduğu iddia edilmişti. Sızdırılan Sony H8541, 4K çözünürlüğü destekleyen 5,7 inç ekrana sahip. Bununla birlikte, 18:9 en-boy oranını destekleyip desteklemediğine dair bir bilgi yok. Yukarıdaki render gerçek olamayacak kadar iyi görünüyor. Hayranları tarafından oluşturulan bir render olabilir.


 
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