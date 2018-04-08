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İşte Google’ın çok işinize yarayacak az bilinen özellikleri…

Dünyanın en büyük arama motoru Google'a her geçen gün yeni özellikler ekliyor. Bilinçli kullanıldığında adeta bir asistana dönüşen Google hayatınızı kolaylaştıracak pratik uygulamalarla dolu. İşte çeviriden atari oyununa, metronomdan bölgesel saat hesaplayıcıya, mesafe hesaplamadan güneşin doğuş saatine kadar her şeyi öğrenmek mümkün İşte Google'ın son derece yararlı ve eğlenceli özellikleri...

İşte Google’ın çok işinize yarayacak az bilinen özellikleri…

Dünyanın en büyük arama motoru Google'a her geçen gün yeni özellikler ekliyor. Bilinçli kullanıldığında adeta bir asistana dönüşen Google hayatınızı kolaylaştıracak pratik uygulamalarla dolu. İşte çeviriden atari oyununa, metronomdan bölgesel saat hesaplayıcıya, mesafe hesaplamadan güneşin doğuş saatine kadar her şeyi öğrenmek mümkün İşte Google'ın son derece yararlı ve eğlenceli özellikleri...

08 Nisan 2018 Pazar 23:06
İşte Google’ın çok işinize yarayacak az bilinen özellikleri…
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İnternet kullanıcıların tümünün en çok kulladığı site olan Google, fazla bilinmeyen birçok özelliği de içinde barındırıyor. Gündelik hayatta işlerinizi kolaylaştırabilecek Google özelliklerinden başlıcaları ve Google’ın az bilinen fakat çok işe yarayacak nitelikleri…

İŞTE GOOGLE’IN  İŞE YARAYACAK 12 ÖZELLİĞİ

googleceviri

ÇEVİRİ

Google Translate’i kullanmayan yoktur ancak anında ve kısa bir çeviri istiyorsanız arama çubuğuna kelimenizi yazıp sonuna ‘çeviri ya da translate’ kelimesini ekleyebilirsiniz.

googleatari

ÖZELLİKLE ORTA YAŞ VE ÜSTÜ KULLANICILAR İÇİN ATARİ OYUNU

Google arama motoruna ‘Atari Breakout’ yazıp, ‘Kendimi şanslı hissediyorum’ butonuna bastığınızda 1972 yapımı atarilerimizin vazgeçilmezi Pong oyununu oynayabilirsiniz.

googledovizhesaplama

DÖVİZ KURU HESAPLAYIN

Çevirmek istediğiniz döviz miktarını ve birimi arama çubuğuna yazıp ‘kaç TL’ diye sorabilirsiniz. Türkçe dil desteği henüz bütün birimler içi geçerli olmasa da iki birim arasına to kelimesini ekleyerek farklı sonuçlar alabilirsiniz. Örneğin: ‘123 pound to dollar’ Pound birimini dolara çevirecektir.

googlemetronom

METRONOM

Enstrümanları akort etmede ihtiyaç duyulan metronoma Google'da sadece metronom yazarak ulaşabilirsiniz. Cihanızının mikrofonunu kullanarak metronom özelliğinden faydalanabilirsiniz.

FUTBOL MAÇI SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi takımların durumları, lig maçları ve bilgilere ulaşmak için takımınızın adını yazmanız bile yazmak yeterli. Listelen sonuçların üzerinde herhangi bir bağlantıya gerek kalmadan takımınızın son sonuçlarını görebilirsiniz.

FİLM LİSTELERİ

İzlemek istediğiniz filmin ismini yazdığınızda Google, seans saatlerinden film bilgilerine kadar her türlü bilgiyi size vermekte.

YAZAR BİYOGRAFİLERİ

Okumayı sevenlerin merak ettikleri yazarların isimlerini yazmaları yeterli. Otomatik olarak yazar biyografisi önünüze gelmekte.

googlegundogumu

GÜNDOĞUMU

Güneşin doğduğu saati merak ediyorsanız arama çubuğuna ‘gündoğumu’ yazarak öğrenebilirsiniz. Bu size bulunduğunuz konumdaki saati verecektir.

googlehavadurumu

HAVA DURUMU

Bulunduğunuz yerin hava durumu bilgileri için yine arama çubuğuna ‘hava’ yazabilirsiniz. Ayrıca, ‘hava’ yazdıktan sonra istediğiniz şehrin adını yazıp aratırsanız size oranın bilgileri gelecektir. Örneğin: ‘hava İstanbul’.

googleolcubirimihesaplama

ÖLÇÜ BİRİMİ DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜ

Google’da arama çubuğu aynı zamanda bir ölçü birimleri dönüştürücüsü haline gelmiş durumda.

googlebolgeselsaathesapla

BÖLGESEL SAAT HESAPLAYICISI

Google’a ‘saat kaç’ diye sorarsanız bulunduğunuz zaman dilimine ait doğru saati öğrenebilirsiniz. Saatin kaç olduğunu öğrenmek istediğiniz şehri yazarak dünyanın herhangi bir yerini de hesaplayabilirsiniz. Örneğin: ‘Avustralya saat kaç’

UÇUŞ BİLGİLERİ

Google'a bineceğiniz uçağın uçuş kodunu yazarak uçuş hakkında rötar, hava alanı, kalkış ve varış zamanı bilgilerini edinebilirsiniz.

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