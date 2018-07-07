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İşte en şanslı kan grubu...

Yapılan bir araştırmaya göre..

İşte en şanslı kan grubu...

Yapılan bir araştırmaya göre..

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:29
İşte en şanslı kan grubu...

Yapılan bir araştırma, 0 grubu dışındaki kan gruplarının kalp krizi ve inme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu...

Avrupa'da yapılan bir araştırma, 0 grubu dışındaki kan gruplarının kalp krizi ve inme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Avrupa Kardiyoloji Topluluğu'nda sunumu yapılan araştırma, bunun sebebinin A, B ve AB tipi kan gruplarında kanın pıhtılaşmasına yol açan proteinin daha yüksek olmasından kaynaklanabileceğini söylüyor.

1.3 milyon insanın incelendiği araştırmada 0 kan grubuna sahip 1000 kişiden 14'ü kalp krizi geçirirken, 0 grubu dışında kalanlarda bu oran 1000 kişide 15'e çıkıyor. Her ne kadar riskin yükselme oranı düşük olsa da bütün bir nüfusa oranlandığı zaman rakamlar önem taşıyor.

Araştırma sonuçlarının kalp krizinin nedenlerini ortaya koyması açısından önemli olduğu belirtilirken, sigarayı bırakma ve sağlıklı beslenme gibi diğer faktörlere de dikkat çekildi.

"0 GRUBU DIŞINDAKİLER DAHA İYİ ARAŞTIRILMALI"

Araştırmanın yazarlarından Hollanda'daki Groningen Tıp Merkezi Üniversitesi'nden Tessa Kole, 0 grubu dışında kalan kan gruplarının kalp ve damar hastalıkları riskinin daha iyi araştırılması gerektiğini dile getirdi.

Her bir kan grubu için riskin incelenmesi gerektiğini söyleyen Kole, kolesterol, yaş, cinsiyet ve sistolik kan basıncı ile beraber ileride kan gruplarının risk hesaplamada kullanabileceğini aktardı. Araştırma ölümcül kalp hastalıklarına baktığında ise risk açısından büyük bir farklılık bulamadı.

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