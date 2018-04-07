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İşte en çok ve en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Birçok akıllı telefon normalin üzerinde radyasyon yayıyor. Bunun sağlığa zararları hala tartışmalı bir konuyken, Almanya Nükleer Güvenlik Radyasyondan Korunma Ofisi en çok radyasyon yayan telefon modellerini açıkladı. İşte o telefonlar...

İşte en çok ve en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Birçok akıllı telefon normalin üzerinde radyasyon yayıyor. Bunun sağlığa zararları hala tartışmalı bir konuyken, Almanya Nükleer Güvenlik Radyasyondan Korunma Ofisi en çok radyasyon yayan telefon modellerini açıkladı. İşte o telefonlar...

07 Nisan 2018 Cumartesi 21:54
İşte en çok ve en az radyasyon yayan akıllı telefonlar
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Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçüyor. Kurumun web sitesinde çok eski modellerden, en yeni akıllı telefonlara kadar radyasyon bilgisi bulunuyor.

“Spesifik enerji yayma hızı” adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor. Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.

EN ÇOK RADYASYON YAYANLAR

En çok radyasyon yayan akıllı telefon, 1,68 W ile Çinli üretici OnePlus tarafından üretilen 5T.

İkinci sırada ise 1,64 W ile bir diğer Çinli üretici Huawei’nin Mate 9 isimli modeli bulunuyor.

3. Nokia Lumia 630

1,51 W

4. Huawei P9 Plus

1,48 W

5. Huawei GX8

1,44 W

6. Huawei P9

1,43 W

7. Huawei Nova Plus

1,41 W

8. OnePlus 5

1,39 W

9. Huawei P9 lite

1,38 W

10. Apple iPhone 7

1,38 W

11. Sony Xperia Z1 Compact

1,36 W

12. Apple iPhone 8

1,32 W

13. ZTE Axon 7 mini

1,29 W

14. BlackBerry DTEK60

1,28 w

15. Apple iPhone 7 Plus

1,24 W


EN AZ RADYASYON YAYAN TELEFONLAR

Google Pixel

0,33 W

Samsung Galaxy S8

0,32 W

Nokia Lumia 535

0,32 W

ZTE Blade A610

0,31 W

Motorola Moto Z

0,30 W

Motorola Moto G5 Plus

0,30 W

Samsung Galaxy A5 (2016)

0,29 W

LG Q6

0,28 W

ZTE Blade A910

0,27 W

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