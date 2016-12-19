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19 Aralık 2016 Pazartesi 20:35

İşte Apple'ın Uzay Üssünün Son Hali!

İşte Apple'ın Uzay Üssünün Son Hali!
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İşte Apple'ın Uzay Üssünün Son Hali!

Apple'ın yeni teknoloji üssü Apple Campus 2 için hazırlanan özel video ile son 6 aylık gelişimi gösterildi. Drone ile çekilen görüntüler eşliğinde Apple Campus 2!

Apple'ın uzay üssünü andıran Teknoloji merkezi Apple Campus 2 için son gelişmeleri gösteren bir video yayınlandı.

Apple Campus 2 inşaatı hızla devam ediyor. 2013 yılında inşaatı başlanan ve 13000 kişinin çalışacağı Apple Campus 2 için yeni bir video daha yayınlandı. Tasarımı ile çağ ötesi bir görünüme sahip olacak Apple Campus 2, misafirleri için de özel bir şekilde inşa edilecek ve kampüs alanında 300 bin metrekarelik araştırma merkezi ve 1000 kişilik bir oditoryum da bulunacak. Kampüs inşaatının tamamlanmasının ardından Apple'ın lansmanlarının da artık yeni kampüs içerisinde gerçekleştirilmesi de planlanıyor.
shiftdelete.net'in haberine göre drone ile video çekimleri yapan Matthew Roberts tarafından yayınlanan video ile Apple Campus 2'nin son 6 aylık gelişimi, 4 dakikalık bir videoda yayınlandı. Karşınızda 4 dakikada Apple Campus 2'nin son 6 ayı!


 
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