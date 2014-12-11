İşte 13 Bin Liralık Telefon Peki Ne Yapabiliyor?

Lamborghini‘den 6.000 dolarlık lüks telefon!

Lamborghini'nin imzasını taşıyan yeni "süper lüks" telefonu, gözlerinizi kamaştıracak!



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Lükse ve gösterişe düşkünseniz, ortaya saçacak paranız da varsa 88 Tauri'yle tanışın. Lamborghini'nin varlıklı müşterileri için geliştirdiği telefon, tamamen deri ve çelikten oluşuyor. Teknik özellikleriyse diğer aşırı lüks telefonlar gibi düşük değil.



5 inç'lik ekrana sahip 88 Tauri, bu senenin başlarında çıkan telefonlar gibi dört çekirdekli Snapdragon 801 işlemciye sahip. 6.000 dolarlık cihazdan sadece 1.947 adet üretilecek olması, bu ay satışa sunulduğunda onu daha da çekici bir hale getirecek. Böyle bir şeye para vermektense, geleceğe yönelik özellikler sunan, belki pili her akşam bitmeyen, herkesin elinde bulunmayan bir telefon hayal ediyor olabilirsiniz. Ancak bolca paranız varsa, seçenekleriniz şimdilik sadece gösterişi yüzeyinde kalan bu cihazlardan ibaret.