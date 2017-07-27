İş Yerinde Oyun Oynamak Verimliliği Zirveye Çıkarıyor!

University of Central Florida’da yapılan araştırmaya göre iş yerinde video oyunu oynamak çalışanların verimliliğini artırıyor. ABD’de yapılan bir çalışmaya göre, iş yerinde video oyunu oynamak sanılanın aksine verimi düşürmüyor, artırıyor. Bilim dünyasından gelen bu haber oyunseverleri sevindirdi.Yapılan araştırmaya göre, iş yerinde video oyunu oynayan çalışanların stres seviyesinde gözle görülür bir düşüşü yaşanıyor. Söz konusu düşüş ise çalışanların motivasyonuna ve verimliliğine olumlu yönde etki ediyor. Video oyunu oynamasına izin verilmeyen çalışanlarda ise stres düzeyinde düğer gruba oranla ciddi oranda fark olduğu tespit edildi.