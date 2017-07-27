Bilim & Teknoloji:
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27 Temmuz 2017 Perşembe 20:56

İş Yerinde Oyun Oynamak Verimliliği Zirveye Çıkarıyor!

İş Yerinde Oyun Oynamak Verimliliği Zirveye Çıkarıyor!

İş Yerinde Oyun Oynamak Verimliliği Zirveye Çıkarıyor!
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Oyun oynamak birçok kişi tarafından zaman kaybı olarak görülse de faydaları ortaya çıktıkça oyunlar hakkındaki ön yargılar da değişecek gibi görülüyor. Yapılan araştırmaya göre iş yerinde oyun oynamak verimi son derece artırıyor.

University of Central Florida’da yapılan araştırmaya göre iş yerinde video oyunu oynamak çalışanların verimliliğini artırıyor. ABD’de yapılan bir çalışmaya göre, iş yerinde video oyunu oynamak sanılanın aksine verimi düşürmüyor, artırıyor. Bilim dünyasından gelen bu haber oyunseverleri sevindirdi.

OYUN YOKSA STRES ARTIYOR!
Yapılan araştırmaya göre, iş yerinde video oyunu oynayan çalışanların stres seviyesinde gözle görülür bir düşüşü yaşanıyor. Söz konusu düşüş ise çalışanların motivasyonuna ve verimliliğine olumlu yönde etki ediyor. Video oyunu oynamasına izin verilmeyen çalışanlarda ise stres düzeyinde düğer gruba oranla ciddi oranda fark olduğu tespit edildi.


 
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